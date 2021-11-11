ВС РФ объяснил, когда дискуссии в Сети не наказуемы по статьям об экстремизме

"Российская газета" публикует постановление пленума Верховного суда России, уточняющее важные детали рассмотрения дел об экстремизме. Прозвучавшие сгоряча, в пылу научной или политической дискуссии слова не должны приводить к уголовному делу. Суды и правоохранители должны каждый раз тщательно разбираться, что было на уме у человека.

В процессе обсуждения в Сети злободневных проблем звучат порой и крайние мнения. Но если они выражены не по злому умыслу, а в пылу дискуссии, то это не экстремизм, считает ВС. Фото: iStock

Соответствующие поправки внесены в действующее постановление пленума Верховного суда "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности".

Как сообщила в ходе обсуждения документа судья Верховного суда Елена Пейсикова, в России в 2020 году почти две сотни человек были осуждены за распространение призывов к экстремистской деятельности в интернете.

"За призывы к осуществлению экстремистской деятельности были осуждены 184 лица, причем около 90 процентов таких деяний было совершено с использованием сети интернет", - рассказала судья.

Однако в УК есть несколько статей, наказывающих за те или иные экстремистские преступления. Причем за возбуждение ненависти привлечь по уголовной статье могут только в том случае, если до того в течение года гражданин был наказан за то же самое по статье 20.3.1 КоАП. В этом году за шесть месяцев по ней был привлечен к ответственности 461 человек.

Либо уголовная статья может быть инкриминирована сразу, если есть какие-то отягчающие признаки. Допустим: горячие высказывания сопровождались угрозами избить.

Прозвучавшие сгоряча, в пылу научной или политической дискуссии слова не должны приводить к уголовному делу и судимости

Безусловно, культурный человек должен держать себя в руках. Даже - в Сети. Слова способны ранить. Так что справедливо, что за слова приходится отвечать. И все же - не за всякое красное словцо нужно наказывать. Это подтвердил пленум.

"Не является преступлением, предусмотренным статьями 280, 280.1 или 282 УК РФ, высказывание суждений и умозаключений, использующих факты межнациональных, межконфессиональных или иных социальных отношений в научных или политических дискуссиях и текстах и не связанных с реализацией намерения побудить других лиц к осуществлению экстремистской деятельности", - говорится в новой редакции постановления.

Как разъясняет пленум Верховного суда, правоохранители должны доказывать умысел человека, разместившего на своей страничке в Сети "горячие" материалы.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что разъяснения пленума Верховного суда России направлены на совершенствование практики привлечения к ответственности за различные нарушения в информационной сфере. Прежде всего речь об ответственности за распространение материалов экстремистского характера.

"В целом сегодня в УК и КоАП немало статей предусматривают ответственность именно за информационные правонарушения различного характера. В данном случае Верховный суд, помимо прочего, разбирает такой состав, как "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". Это сравнительно новая норма УК, которая появилась в целях развития законодательства после внесения изменений в Конституцию", - пояснил Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он подчеркнул, что в своих разъяснениях Верховный суд ориентирует правоприменителей на тщательное изучение всех обстоятельств дела: необходимо учитывать в том числе форму и содержание размещенной информации, ее контекст, наличие и содержание комментариев данного лица или иного выражения отношения к ней.

На практике человека могут наказать за репост запретного материала, хотя умысел не доказан

В свою очередь, адвокат Анатолий Кузнецов обращает внимание, что обычно умысел на распространение экстремистских материалов правоохранители связывают с публичным характером такого распространения.

"Публичность - это обязательное условие привлечения к уголовной ответственности, то есть даже за репост человека могут привлечь к ответственности. И практика, к сожалению, знает такие случаи", - говорит он.

Другие эксперты уверены, что надо настойчивее добиваться внедрения в практику правовых позиций Верховного суда: на местах судьям и правоохранителям, а главное - экспертам, подчас не хватает понимания.

Как правило, главным доказательством для суда становится заключение эксперта. Нам необходимо создание мэкспертизы нового типа - медиаэкспертизы. Она должна изучать не только содержание материала, но и скажем, продвигал ли человек запрещенный контент. Или публикация является единичной и случайной на его страничке.