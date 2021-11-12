Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 октября 2021 г. N 32 г. Москва "О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам"

В связи с изменением законодательства, а также возникающими в судебной практике вопросами Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет внести изменения в следующие постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации:

1. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2009 года N 8 "О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания" (в редакции постановлений Пленума от 23 декабря 2010 года N 31, от 9 февраля 2012 года N 3, от 17 ноября 2015 года N 51):

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

"В связи с вопросами, возникшими у судов при применении законодательства об условно-досрочном освобождении от наказания, о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, и в целях обеспечения единства судебной практики Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать судам следующие разъяснения:";

2) в абзаце втором пункта 2 после слов "пунктами "а", "б", "в" части 3" дополнить словами ", частью 31";

3) в пункте 4:

а) первое предложение абзаца первого изложить в следующей редакции:

"4. В соответствии с частями 1 и 4 статьи 80 УК РФ лицу, отбывающему содержание в дисциплинарной воинской части, принудительные работы или лишение свободы, возместившему причиненный преступлением вред (полностью или частично), суд может заменить оставшуюся не отбытой часть наказания более мягким видом наказания.";

б) абзац второй дополнить предложениями следующего содержания: "При этом в соответствии с частью 2 статьи 72 УК РФ срок более мягкого вида наказания должен определяться с учетом положений части 1 статьи 71 УК РФ. Например, в случае замены лишения свободы исправительными работами, если неотбытая часть наказания в виде лишения свободы составляет 6 месяцев, то срок исправительных работ не должен превышать 1 год 6 месяцев.";

в) дополнить абзацем третьим следующего содержания:

"Вместе с тем исходя из взаимосвязанных положений частей 2 и 4 статьи 531, частей 2 и 3 статьи 80 УК РФ в случае замены лишения свободы принудительными работами неотбытая часть наказания в виде лишения свободы, в том числе сроком более 5 лет, может быть заменена принудительными работами на тот же срок.";

4) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. По смыслу статьи 80 УК РФ с момента вступления в законную силу постановления суда о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания отбывание назначенного по приговору наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части, принудительных работ или лишения свободы прекращается, а исполнению подлежит избранный в порядке замены более мягкий вид наказания. Возникающие в процессе исполнения данного наказания вопросы (в том числе предусмотренные статьями 79 и 80 УК РФ) подлежат самостоятельному разрешению в порядке, установленном главой 47 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом этого, если осужденному в соответствии с частью 2 статьи 80 УК РФ неотбытая часть наказания в виде лишения свободы была заменена принудительными работами, то в дальнейшем при наличии оснований, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 80 УК РФ, неотбытая часть наказания в виде принудительных работ может быть заменена еще более мягким видом наказания.

Уголовный закон не содержит запрета и на условно-досрочное освобождение от отбывания принудительных работ, если они были избраны осужденному в соответствии со статьей 80 УК РФ. В этом случае установленные в статье 79 УК РФ сроки, при фактическом отбытии которых возможно условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, исчисляются со дня начала отбывания принудительных работ, избранных осужденному в соответствии со статьей 80 УК РФ, а не наказания, назначенного по приговору суда.";

5) пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Судья, установив, что осужденный, его законный представитель, адвокат обратились с ходатайством об условно-досрочном освобождении или о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания ранее фактического отбытия осужденным части срока наказания, предусмотренной частями 3, 31 и 4 статьи 79, частями 2 и 21 статьи 80, статьей 93 УК РФ, выносит постановление об отказе в принятии ходатайства и возвращает его заявителю. Указанные лица вправе вновь обратиться с ходатайством после отбытия осужденным установленной законом части срока наказания.

Если ходатайство (представление) о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания подано в отношении осужденного, отбывшего часть срока наказания, которая в соответствии с частью 2 статьи 80 УК РФ дает возможность применения только принудительных работ, однако в силу требований части 7 статьи 531 УК РФ этот вид наказания не может быть избран указанному лицу (например, инвалиду первой или второй группы), то судья выносит постановление об отказе в принятии ходатайства и возвращает его заявителю. В случае, когда указанные обстоятельства становятся известными суду в ходе рассмотрения ходатайства по существу, суд выносит постановление о прекращении производства по ходатайству.

Если в отношении осужденного, которому судом было отказано в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или в замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, в суд повторно поступило такое же ходатайство ранее срока, установленного частью 10 статьи 175 УИК РФ, то судья выносит постановление об отказе в принятии ходатайства и возвращает его заявителю. При этом указанный в законе шестимесячный срок установлен только для случаев повторной подачи аналогичных ходатайств и должен исчисляться со дня вынесения судом соответствующего постановления об отказе в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или в замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

Постановление об отказе в принятии ходатайства и о возвращении его заявителю должно выноситься судьей и в случае поступления в суд ранее истечения годичного срока, предусмотренного частью 12 статьи 175 УИК РФ, соответствующего ходатайства в отношении лица, которому были отменены условно-досрочное освобождение или замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания.";

6) в пункте 24:

а) в абзаце первом слова "Рассматривая соответствующее ходатайство осужденного, суд оценивает медицинское заключение специальной медицинской комиссии" заменить словами "Рассматривая соответствующее ходатайство осужденного, его законного представителя или адвоката либо представление начальника учреждения или органа, исполняющего наказание, суд оценивает заключение врачебной комиссии медицинской организации уголовно-исполнительной системы Российской Федерации";

б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"При рассмотрении ходатайства или представления суду следует учитывать, что положения статьи 81 УК РФ не препятствуют освобождению от наказания по болезни, в том числе если лицо отбыло незначительную часть назначенного ему наказания, либо оно отрицательно характеризуется администрацией исправительного учреждения или не имеет поощрений за время отбывания наказания, либо у него отсутствуют постоянное место жительства или социальные связи.";

в) абзацы второй и третий считать абзацами третьим и четвертым;

7) пункт 25 изложить в следующей редакции:

"25. Решая при постановлении приговора, на стадии его проверки в апелляционном порядке или при исполнении приговора вопрос о применении отсрочки отбывания наказания к указанным в части 1 статьи 82 УК РФ лицам, суд учитывает характеристику и иные данные о личности, поведение в период отбывания наказания, условия жизни лица и его семьи, сведения о наличии у него жилья и необходимых условий для проживания с ребенком и другие данные. При этом суд должен располагать документом о наличии ребенка либо медицинским заключением о беременности женщины, а также иными документами, необходимыми для разрешения вопроса по существу.".

2. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 года N 1 "О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних" (в редакции постановлений Пленума от 9 февраля 2012 года N 3, от 2 апреля 2013 года N 6, от 29 ноября 2016 года N 56):

1) абзац второй преамбулы изложить в следующей редакции:

"В связи с возникшими у судов вопросами при применении законодательства, общепризнанных принципов и норм международного права, международных договоров Российской Федерации и в целях обеспечения единства судебной практики Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N З-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать судам следующие разъяснения:";

2) пункт 6 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"В исключительных случаях, как единственно возможное в конкретных условиях с учетом обстоятельств инкриминируемого деяния и данных о личности, заключение под стражу может быть избрано в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого либо обвиняемого в совершении преступления средней тяжести (кроме несовершеннолетнего, не достигшего 16 лет, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления средней тяжести впервые).";

3) в пункте 12:

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

"Законные представители несовершеннолетнего, достигшего к моменту производства по делу в суде апелляционной инстанции возраста 18 лет, вправе обжаловать судебное решение и принимать участие в заседаниях суда апелляционной инстанции.";

б) в абзаце третьем слово "второй" заменить словом "апелляционной";

4) пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. При решении вопроса об уголовной ответственности несовершеннолетних и о назначении им наказания судам следует руководствоваться уголовным законом об особенностях их уголовной ответственности и учитывать положения соответствующих международных норм.

В связи с этим в каждом случае подлежит обсуждению вопрос о возможности применения к несовершеннолетнему положений статей 75-78 УК РФ (в том числе о примирении с потерпевшим по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести) и статей 24-281 УПК РФ об освобождении от уголовной ответственности.

В частности, по делам о преступлениях небольшой или средней тяжести, совершенных несовершеннолетним впервые, в ходе судебного разбирательства суду необходимо выяснять у потерпевшего, заглажен ли причиненный ему вред и не желает ли он примириться с подсудимым, а также разъяснять потерпевшему, несовершеннолетнему подсудимому и его законному представителю право и порядок прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон.

Следует также учитывать сокращенные сроки давности и сроки погашения судимости, предусмотренные статьями 94, 95 УК РФ.";

5) дополнить пунктом 162 следующего содержания:

"162. В случае поступления в суд ходатайства следователя, дознавателя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа судья при изучении представленных материалов и рассмотрении ходатайства должен убедиться в том, что выдвинутое в отношении несовершеннолетнего подозрение или предъявленное несовершеннолетнему обвинение обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и в материалах содержатся достаточные данные, подтверждающие возмещение ущерба или заглаживание иным образом причиненного преступлением вреда, а также другие необходимые сведения, позволяющие суду принять итоговое решение о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 4462 УПК РФ.

Судебный штраф, назначенный несовершеннолетнему, может быть уплачен также его родителями, усыновителями или иными законными представителями с их согласия.";

6) в абзаце втором пункта 23 слова "общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования" заменить словами "общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования";

7) в пункте 29:

а) в абзаце первом слова "судам надлежит обсуждать" заменить словами "суд должен обсудить";

б) второе предложение абзаца второго изложить в следующей редакции: "Возложение на несовершеннолетнего обязанности возвратиться в образовательную организацию для продолжения обучения возможно только при наличии положительного заключения об этом психолого-медико-педагогической комиссии, созданной органом, осуществляющим управление в сфере образования.";

в) в абзаце третьем слова "Принимая решение" заменить словами "При принятии решения";

8) пункт 31 изложить в следующей редакции:

"31. Если суд по находящемуся в его производстве уголовному делу в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, придет к выводу о том, что отсутствуют основания для освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности в соответствии с положениями статей 75-78 УК РФ, но при этом его исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотренных частью 2 статьи 90 УК РФ, то суд выносит постановление (определение) о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и применении к несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного воздействия в соответствии со статьей 90 УК РФ.

Такое решение может быть принято судом как на стадии подготовки к судебному заседанию по результатам предварительного слушания (часть 3 статьи 427 УПК РФ), так и по итогам судебного разбирательства (часть 1 статьи 431 УПК РФ).

Суду необходимо разъяснять несовершеннолетнему, а также его законному представителю положения части 4 статьи 90 УК РФ о том, что в случае систематического неисполнения этой принудительной меры воспитательного воздействия она подлежит отмене с направлением материалов дела в установленном порядке для привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности, что следует отразить в протоколе судебного заседания.";

9) абзац второй пункта 35 изложить в следующей редакции:

"Если несовершеннолетний за совершение преступления средней тяжести, а также тяжкого преступления осужден к лишению свободы, суд вправе на основании части 2 статьи 92 УК РФ освободить его, за исключением лиц, перечисленных в части 5 статьи 92 УК РФ, от отбывания назначенного наказания с помещением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.";

10) в абзаце первом пункта 36 слова "органа управления образованием" исключить;

11) в пункте 37 слово "специализированное" заменить словом "специальное";

12) абзац первый пункта 38 изложить в следующей редакции:

"38. При установлении систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры воспитательного воздействия суд вправе по ходатайству специализированного государственного органа отменить постановление о применении такой меры, назначенной в порядке части 3 статьи 427 или части 1 статьи 431 УПК РФ, и направить уголовное дело в отношении несовершеннолетнего на новое судебное рассмотрение. В том случае, когда мера воспитательного воздействия назначена несовершеннолетнему в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 427 УПК РФ, то есть при наличии постановления о прекращении уголовного дела, вынесенного следователем или дознавателем, суд, отменяя такое постановление, направляет дело руководителю следственного органа или начальнику органа дознания для выполнения следователем (дознавателем) действий, связанных с окончанием его расследования и необходимостью составления обвинительного заключения (обвинительного акта). Указанные решения принимаются судом в порядке, предусмотренном статьей 399 УПК РФ.".

3. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 года N 11 "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности" (в редакции постановлений Пленума от 3 ноября 2016 года N 41, от 20 сентября 2018 года N 32):

1) абзац восьмой преамбулы изложить в следующей редакции:

"В целях обеспечения единства судебной практики по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N З-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать судам следующие разъяснения:";

2) абзац второй пункта 21 изложить в следующей редакции:

"Обратить внимание судов, что с учетом содержания диспозиций статей 280, 2801, 282 УК РФ к таким данным относится, например, не только сам факт размещения в сети "Интернет" или иной информационно-телекоммуникационной сети текста, изображения, аудио- или видеофайла, содержащего признаки призывов к осуществлению экстремистской деятельности или действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, возбуждения ненависти либо вражды, унижения достоинства человека либо группы лиц, но и иные сведения, указывающие на общественную опасность деяния, в том числе на направленность умысла, мотив совершения соответствующих действий.";

3) пункт 62 изложить в следующей редакции:

"62. Ответственность по статье 2801 УК РФ наступает при условии, если публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, совершены лицом в течение одного года после привлечения его к административной ответственности за аналогичное деяние по части 1 или 2 статьи 20.32 КоАП РФ.

Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации (статья 2801 УК РФ), следует отличать от подстрекательства к преступлениям, посягающим на территориальную целостность государства (например, от подстрекательства определенного лица к отчуждению части территории Российской Федерации или иным действиям, предусмотренным статьей 2802 УК РФ). Публичные призывы, предусмотренные статьей 2801 УК РФ, не должны быть направлены на склонение определенных лиц к совершению конкретных уголовно наказуемых деяний.

Публичные призывы к вооруженному мятежу в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации, нарушения территориальной целостности Российской Федерации, а равно к насильственному захвату власти или насильственному удержанию власти в нарушение Конституции Российской Федерации, к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации, в том числе целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации, квалифицируются по статье 2052 УК РФ.";

4) в пункте 7:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"7. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а равно на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии либо принадлежности к какой-либо социальной группе, влекут уголовную ответственность по статье 282 УК РФ только в том случае, если они совершены публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет" (например, выступления на собраниях, митингах, распространение листовок, плакатов, размещение соответствующей информации в журналах, брошюрах, книгах, на сайтах, форумах или в блогах, массовая рассылка электронных сообщений и иные подобные действия, в том числе рассчитанные на последующее ознакомление с информацией других лиц).";

б) в абзаце втором после слов "какой-либо нации, расы," дополнить словами "социальной группы,";

в) абзац четвертый дополнить предложениями следующего содержания: "При этом ответственность по части 1 статьи 282 УК РФ наступает при условии, если действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение человеческого достоинства, совершены лицом в течение одного года после привлечения его к административной ответственности за аналогичное деяние по статье 20.31 КоАП РФ. В случае совершения данных действий с применением насилия или с угрозой его применения, а равно лицом с использованием своего служебного положения либо организованной группой ответственность по части 2 статьи 282 УК РФ наступает независимо от того, привлекалось ли ранее виновное лицо к ответственности по статье 20.31 КоАП РФ.";

5) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Преступления, предусмотренные статьями 280, 2801, 282 УК РФ, совершаются только с прямым умыслом и с намерением побудить других лиц к осуществлению экстремистской деятельности, совершению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, либо с целью возбудить ненависть либо вражду, а равно унизить достоинство человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе.

Размещение лицом в сети "Интернет" или иной информационно-телекоммуникационной сети, в частности, на своей странице или на страницах других пользователей материала (например, видео-, аудио-, графического или текстового), созданного им самим или другим лицом, включая информацию, ранее признанную судом экстремистским материалом, может быть квалифицировано по статье 280, статье 2801 или статье 282 УК РФ только в случаях, когда установлено, что лицо, разместившее такой материал, осознавало направленность деяния на нарушение основ конституционного строя, а также имело намерение побудить других лиц к осуществлению экстремистской деятельности, совершению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, либо цель возбудить ненависть или вражду, унизить достоинство человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии либо принадлежности к какой-либо социальной группе.

При решении вопроса о наличии или об отсутствии у лица прямого умысла и намерения побудить других лиц к осуществлению экстремистской деятельности, совершению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, либо цели возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства при размещении материалов в сети "Интернет" или иной информационно-телекоммуникационной сети суду следует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать в том числе форму и содержание размещенной информации, ее контекст, наличие и содержание комментариев данного лица или иного выражения отношения к ней, факт личного создания либо заимствования лицом соответствующих аудио-, видеофайлов, текста или изображения, содержание всей страницы данного лица, сведения о деятельности такого лица до и после размещения информации, в частности, о совершении действий, направленных на увеличение количества просмотров и расширение пользовательской аудитории, данные о его личности (например, приверженность радикальной идеологии, участие в экстремистских объединениях, привлечение ранее лица к административной и (или) уголовной ответственности за правонарушения и преступления экстремистской направленности), объем подобной информации, частоту и продолжительность ее размещения, интенсивность обновлений.

Вопрос о том, является ли массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, преступлением, предусмотренным статьями 280, 2801 или 282 УК РФ, либо административным правонарушением (статья 20.29 КоАП РФ), должен разрешаться в зависимости от направленности умысла лица, распространяющего указанные материалы.

В случае, когда лицо распространяет экстремистские материалы, включенные в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, с намерением побудить других лиц к осуществлению экстремистской деятельности или действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, либо с целью возбудить ненависть либо вражду, унизить достоинство человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, то содеянное при наличии необходимых условий должно влечь уголовную ответственность по статьям 280, 2801 или 282 УК РФ.

Не является преступлением, предусмотренным статьями 280, 2801 или 282 УК РФ, высказывание суждений и умозаключений, использующих факты межнациональных, межконфессиональных или иных социальных отношений в научных или политических дискуссиях и текстах и не связанных с реализацией намерения побудить других лиц к осуществлению экстремистской деятельности или действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, либо с преследованием цели возбудить ненависть либо вражду, а равно унизить достоинство человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе.";

6) дополнить пунктом 82 следующего содержания:

"82. Обратить внимание судов на то, что фактические обстоятельства, послужившие основанием для привлечения лица к административной ответственности по статье 20.31 либо по части 1 или 2 статьи 20.32 КоАП РФ, сами по себе не предопределяют выводы суда о виновности подсудимого в совершении преступления, предусмотренного статьей 2801 или частью 1 статьи 282 УК РФ, поскольку такая виновность устанавливается судом в предусмотренных уголовно-процессуальным законом процедурах на основе всей совокупности доказательств, включая не исследованные при рассмотрении дела об административном правонарушении.

По смыслу уголовного закона совершение лицом публичных призывов к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, или совершение им действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а равно на унижение человеческого достоинства, после привлечения данного лица к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года квалифицируется по статье 2801 или части 1 статьи 282 УК РФ при условии, что на момент выполнения указанных действий виновный являлся лицом, подвергнутым административному наказанию за совершение соответствующего аналогичного деяния. С учетом того, что в силу статьи 4.6 КоАП РФ лицо считается подвергнутым административному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания за такое административное правонарушение до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления либо со дня уплаты административного штрафа, уплаченного до дня вступления в законную силу постановления о назначении данного вида административного наказания, при рассмотрении уголовного дела о преступлении, предусмотренном статьей 2801 УК РФ или частью 1 статьи 282 УК РФ, суду необходимо проверять:

вступило ли в законную силу постановление о назначении административного наказания по статье 20.31 либо по части 1 или 2 статьи 20.32 КоАП РФ на момент совершения противоправных действий, указанных в диспозиции статьи 2801 УК РФ или части 1 статьи 282 УК РФ;

исполнено ли это постановление, не прекращалось ли его исполнение;

не истек ли годичный срок со дня окончания исполнения данного постановления, а в случаях, когда лицо уплатило административный штраф до дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания, - со дня уплаты административного штрафа;

не пересматривались ли постановление о назначении лицу административного наказания и последующие постановления, связанные с его исполнением, в порядке, предусмотренном главой 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Если указанные обстоятельства препятствуют постановлению приговора или иного итогового решения, то суд возвращает уголовное дело прокурору.

Аналогичным образом следует поступать и в случае рассмотрения уголовного дела о преступлении, предусмотренном статьей 2801 или частью 1 статьи 282 УК РФ, в особом порядке судебного разбирательства (глава 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации). В частности, в соответствии с частью 7 статьи 316 УПК РФ решение о рассмотрении уголовного дела о таком преступлении в особом порядке принимается только при условии, что обвинение, с которым согласился обвиняемый, является обоснованным, подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами.";

7) в пункте 9:

а) в абзаце первом слова "насилие, применяемое при совершении преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ, является" заменить словами "насилие, применяемое при совершении преступления, или угроза применения насилия, предусмотренные пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ, являются";

б) дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:

"Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, сопряженное с истязанием, квалифицируется по совокупности преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ и пунктом "з" части 2 статьи 117 УК РФ.

Под угрозой применения насилия при совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ, понимаются высказывания или иные действия, выражающие намерение виновного применить к потерпевшему любое физическое насилие, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение человеческого достоинства, совершенные публично, с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, охватываются пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ и дополнительной квалификации по статье 119 УК РФ не требуют.";

8) пункт 151 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:

"Вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества или экстремистской организации, совершенное организатором (руководителем) таких сообщества или организации, охватывается частью 1 статьи 2821 или частью 1 статьи 2822 УК РФ и не требует дополнительной квалификации по части 11 статьи 2821 или части 11 статьи 2822 УК РФ.

Если вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества или экстремистской организации совершено иным участником таких сообщества или организации, то его действия квалифицируются по совокупности преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 2821 УК РФ или частью 2 статьи 2822 УК РФ и частью 11 статьи 2821 или частью 11 статьи 2822 УК РФ.";

9) пункт 20 изложить в следующей редакции:

"20. Под организацией деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято и вступило в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности (часть 1 статьи 2822 УК РФ), следует понимать действия организационного характера, направленные на продолжение или возобновление противоправной деятельности запрещенной организации (например, созыв собраний, организация вербовки новых членов, шествий, использование банковских счетов, если это не связано с процедурой ликвидации).

Под участием в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 2822 УК РФ) понимается совершение лицом умышленных действий, непосредственно относящихся к продолжению или возобновлению деятельности данной организации (проведение бесед в целях пропаганды деятельности запрещенной организации, непосредственное участие в проводимых мероприятиях и т.п.).

При рассмотрении уголовного дела о преступлении, предусмотренном статьей 2822 УК РФ, суду следует устанавливать, какие конкретные действия совершены виновным лицом, каково их значение для продолжения или возобновления деятельности организации, в отношении которой судом принято и вступило в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремизма, а также какими мотивами руководствовалось лицо при совершении данных действий.

В случае принятия судом и вступления в законную силу решения о ликвидации или запрете деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации в связи с осуществлением экстремистской деятельности последующие действия лиц, не связанные с продолжением или возобновлением деятельности соответствующей экстремистской организации и состоящие исключительно в реализации своего права на свободу совести и свободу вероисповедания, в том числе посредством индивидуального или совместного исповедования религии, совершения богослужений или иных религиозных обрядов и церемоний, сами по себе, если они не содержат признаков экстремизма, не образуют состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 2822 УК РФ.

При совершении организатором (руководителем) или участником экстремистской организации конкретного преступления его действия подлежат квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных частью 1, 2 или 3 статьи 2822 УК РФ и соответствующей статьей Уголовного кодекса Российской Федерации (например, частью 1 или 2 статьи 2823 УК РФ об ответственности за финансирование экстремистской деятельности).".

Председатель Верховного Суда Российской Федерации В. Лебедев

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В. Момотов