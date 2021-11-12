Заключенных с тяжелыми болезнями будут освобождать независимо от их поведения

По мнению советника Федеральной палаты адвокатов РФ Нвера Гаспаряна, важным в постановлении является пункт, гласящий, "что положения статьи 81 УК РФ не препятствуют освобождению от наказания по болезни.

Например, в связи с тем, что лицо отбыло незначительную часть назначенного ему наказания, либо отрицательно характеризуется администрацией исправительного учреждения или не имеет поощрений за время отбывания наказания, либо у него отсутствует постоянное место жительства или социальные связи".

Статья 81 УК РФ как раз говорит об освобождении от наказания в связи с болезнью. Лицо, заболевшее после совершения преступления тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, может быть судом освобождено от отбывания наказания. Перечень болезней, дающих право на освобождение, утвержден постановлением правительства страны.

Адвокат Екатерина Тютюнникова назвала разъяснения долгожданными. Ведь, по ее словам, хотя при условно-досрочном освобождении по болезни в приоритетном порядке должно учитываться состояние здоровья, суды порой начинают изучать и другие данные осужденного. Например, возместил ли он ущерб.