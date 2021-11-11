Вышел русский трейлер постапокалипсиса "Станция одиннадцать"

Постапокалиптический сериал сервиса HBO Max "Станция одиннадцать" получил локализованный трейлер и официальную дату российской премьеры - 17 декабря. Ролик доступен на YouTube-канале сервиса more tv с напоминанием, что новое шоу от создателей "Маньяка" и "Оставленных" основано на одноименном "и пугающе злободневном" романе-бестселлере канадской писательницы Эмили Сент-Джон Мандел.

Сюжет: человечество все-таки не справилось с нашествием вируса, и двадцать лет спустя после гибельной пандемии труппа странствующих актеров колесит по постапокалиптической Америке, дает пьесы Шекспира и пополняет припасы в заброшенным домах. В процессе актерам предстоит, среди прочего, столкновение с последователями зловещего религиозного культа и их лидером по прозвищу Пророк, захватившими власть в небольшом городке в районе Великих озер.

В ролях: Джо Пинг ("Святые из Бундока"), Маккензи Дэвис ("Черное зеркало"), Химеш Патель ("Довод"), Даниэль Дедуайлер ("Атланта"), Набхан Ризван ("1917"), Дэвид Уилмот ("Голгофа") и Дилан Тейлор ("11.22.63").