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Вышел русский трейлер постапокалипсиса "Станция одиннадцать"

Новости
    11.11.2021, 09:39
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ more tv Фото: youtube.com/ more tv
Фото: youtube.com/ more tv

Постапокалиптический сериал сервиса HBO Max "Станция одиннадцать" получил локализованный трейлер и официальную дату российской премьеры - 17 декабря. Ролик доступен на YouTube-канале сервиса more tv с напоминанием, что новое шоу от создателей "Маньяка" и "Оставленных" основано на одноименном "и пугающе злободневном" романе-бестселлере канадской писательницы Эмили Сент-Джон Мандел.

Фото: kinopoisk.ru
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Сюжет: человечество все-таки не справилось с нашествием вируса, и двадцать лет спустя после гибельной пандемии труппа странствующих актеров колесит по постапокалиптической Америке, дает пьесы Шекспира и пополняет припасы в заброшенным домах. В процессе актерам предстоит, среди прочего, столкновение с последователями зловещего религиозного культа и их лидером по прозвищу Пророк, захватившими власть в небольшом городке в районе Великих озер.

В ролях: Джо Пинг ("Святые из Бундока"), Маккензи Дэвис ("Черное зеркало"), Химеш Патель ("Довод"), Даниэль Дедуайлер ("Атланта"), Набхан Ризван ("1917"), Дэвид Уилмот ("Голгофа") и Дилан Тейлор ("11.22.63").

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