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Вышел трейлер сериала про пандемию вируса-убийцы "Станция 11"

Новости
    03.11.2021, 13:40
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ HBO Max Фото: youtube.com/ HBO Max
Фото: youtube.com/ HBO Max

Сервис HBO Max представил трейлер своей актуальной постапокалиптической драмы "Станция 11" (Station Eleven), наполненной узнаваемыми и тревожащими кадрами.

Фото: видеосервис START
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Шоу, пока заявленное как мини-сериал, расскажет про Землю, опустошенную пандемией разящего вируса мутировавшего гриппа. Немногочисленным выжившим по традиции нужно как-то к этому теперь приспособиться и попытаться возродить цивилизацию, "сохраняя остатки человечности и всего лучшего, что было в старом мире".

В ролях: Джо Пинг ("Святые из Бундока"), Маккензи Дэвис ("Черное зеркало", "Остановись и гори"), Химеш Патель ("Довод"), Даниэль Дедуайлер ("Атланта"), Набхан Ризван ("1917"), Дэвид Уилмот ("Голгофа"), Дилан Тейлор ("11.22.63").

В основе сценария - одноименный роман-бестселлер канадской писателя-фантаста Эмили Сент-Джон Мандел, взявший массу наград и номинаций, включая Премию Артура Кларка.

Премьера - 16 декабря.

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