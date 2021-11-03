Вышел трейлер сериала про пандемию вируса-убийцы "Станция 11"

Сервис HBO Max представил трейлер своей актуальной постапокалиптической драмы "Станция 11" (Station Eleven), наполненной узнаваемыми и тревожащими кадрами.

Шоу, пока заявленное как мини-сериал, расскажет про Землю, опустошенную пандемией разящего вируса мутировавшего гриппа. Немногочисленным выжившим по традиции нужно как-то к этому теперь приспособиться и попытаться возродить цивилизацию, "сохраняя остатки человечности и всего лучшего, что было в старом мире".

В ролях: Джо Пинг ("Святые из Бундока"), Маккензи Дэвис ("Черное зеркало", "Остановись и гори"), Химеш Патель ("Довод"), Даниэль Дедуайлер ("Атланта"), Набхан Ризван ("1917"), Дэвид Уилмот ("Голгофа"), Дилан Тейлор ("11.22.63").

В основе сценария - одноименный роман-бестселлер канадской писателя-фантаста Эмили Сент-Джон Мандел, взявший массу наград и номинаций, включая Премию Артура Кларка.

Премьера - 16 декабря.