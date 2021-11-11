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11.11.2021 19:22
Рубрика: В мире

Земан принял отставку правительства Чехии

Текст: Екатерина Забродина

Президент Чехии Милош Земан принял отставку главы правительства Андрея Бабиша. При этом министрам поручено продолжать исполнять свои обязанности, пока не будет сформирован новый кабмин. Об этом рассказал пресс-секретарь главы республики Иржи Овчачек. Сообщение опубликовано на портале Пражского града.

Фото: REUTERS
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Напомним, по итогам октябрьских выборов о сотрудничестве договорились две либеральные коалиции, состоящие из пяти политических сил - Гражданской демократической партии, Христианско-демократического движения, движения ТОР 09, Пиратской партии и движения "Старосты и независимые". В понедельник между ними было подписано общее коалиционное соглашение. Партия Бабиша ANO 2011 в нее не вошла.

Отставку премьера 77-летний Земан принял по видеосвязи из Центрального военного госпиталя в Праге.

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