Земан принял отставку правительства Чехии

Президент Чехии Милош Земан принял отставку главы правительства Андрея Бабиша. При этом министрам поручено продолжать исполнять свои обязанности, пока не будет сформирован новый кабмин. Об этом рассказал пресс-секретарь главы республики Иржи Овчачек. Сообщение опубликовано на портале Пражского града.

Напомним, по итогам октябрьских выборов о сотрудничестве договорились две либеральные коалиции, состоящие из пяти политических сил - Гражданской демократической партии, Христианско-демократического движения, движения ТОР 09, Пиратской партии и движения "Старосты и независимые". В понедельник между ними было подписано общее коалиционное соглашение. Партия Бабиша ANO 2011 в нее не вошла.

Отставку премьера 77-летний Земан принял по видеосвязи из Центрального военного госпиталя в Праге.