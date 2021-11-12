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12.11.2021 14:32
Рубрика: Культура

15 мудрых фраз от человека со светлыми мыслями Виктора Коклюшкина

Текст: Мария Шепталова
Не стало известного писателя-сатирика, эстрадного драматурга Виктора Коклюшкина. Всего лишь год назад мы отмечали его 75-летие, и вот пришла печальная новость. Неповторимый стиль Виктора Михайловича, его юмор, балансирующий на грани иронии и сатиры, умение подмечать пороки сегодняшнего дня, не спутаешь ни с чем. Его популярные монологи "Автоответчик", "Гербалайф", "Одноклассники", Репетиция", "Полный вперед", "Бюст", "Переводчик", "Конкурс красоты" и многие другие моментально разлетались на цитаты. Но особой любовью у народа пользовались его частушки. Поэтому не будет даже пытаться выбрать самые яркие и меткие его высказывания, а просто напомним, что такое настоящий юмор Виктора Коклюшкина.
Фото: Сергей Джевахашвили / ТАСС Фото: Сергей Джевахашвили / ТАСС
Фото: Сергей Джевахашвили / ТАСС

"В первом классе учительница заставляла нас шевелить пальцами и приговаривать: "Мы писали, мы писали, наши пальчики устали". Я решил, что, если в одном слове поменять ударение, будет интереснее. Поменял и оказался в коридоре. Смотрел в большое окно на церковь, в которой был гараж штаба противовоздушной обороны, и осознавал, что если хочешь что-то поменять, лучше молчать".

"Я не бледный, просто у меня мысли светлые".

"Зачем нам плановые маневры, если у нас незапланированные каждую неделю?"

"Начинается новый телевизионный сезон, и опять нет передачи "Кто хочет стать честным?". Или все хотят стать миллионерами, а честными - никто? Найти! Пригласить в студию. В "Миллионере" за каждый правильный ответ дают деньги, а здесь за каждый честный - оплеуху. Чтоб как в жизни. Рейтинг будет - выше некуда".

"На сигаретных пачках написано: "Курение вредит вашему здоровью", а надо бы еще добавить - бросание окурков где попало делает вас свиньей".

"День рождения у меня был: пригласил Путина, Пугачеву и Киркорова, - пришел только сосед дядя Ваня".

"Я хочу, чтобы стало лучше, а это судя по всему никому не нужно!"

"Впечатление, что люди в Бога верят, но не доверяют".

"Цензуры у нас нет, но у каждого есть чувство самосохранения".

"Запретить у нас можно все, что угодно, но запретить быть бестолковыми нельзя".

"В кино снимаюсь, играю монаха, который крылья сделал и с колокольни упал. Мне крылья сделали, говорят: "Давай!" Столкнули с колокольни, а я - полетел".

"Ракетный полк слушает. Да, товарищ генерал, пуск ракеты произведен. Кто приказал? Не знаю, сейчас спрошу... Алло, товарищ генерал, никто не знает. И вы тоже не знаете? Странно, вы генерал, должны бы знать. Молчу дурак".

"Предупреждали, что в России трудно, но я не думал, что так!".

"Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкою луна освещает лес дремучий - больше нету ни хрена! Почему в башку лезет всякая ерунда? Если в брюхе нету дна - в башку лезет ерунда!".

"Вот лето наступит - и уйду по росе. Возьму пальчиковую батарейку... Может, где у фермера... иль в рыбохозяйстве поработаю. Велика Россия, чего мне тут в прокуренной комнате за железной дверью сидеть?!".

Культура Литература Общество Утраты РГ-Видео

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