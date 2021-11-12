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12.11.2021 08:04
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ остановил конвейер, рабочих отправили по домам

Текст: Андрей Полухин
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Пятница стала "маленькой субботой" для большинства работников АвтоВАЗа - их отправили в простой и выплатят компенсацию в размере двух третей средней заработной платы. Об этом сообщает официальное сообщество Профсоюзной организации Волжского предприятия в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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"В связи с отсутствием комплектующих изделий <…> установить для работников АО "АВТОВАЗ", занятых выпуском автомобилей , обеспечением и обслуживанием производств ПАП В0, СКП и СКП Kalina, простой", - говорится в приказе за подписью исполнительного вице-президента по производству и управлению Михаила Рябова.

На данных линиях собирают модели Lada Xray, Largus, Granta и Niva Legend, а также Renault Logan и Sanderо.

"Можно сказать, на заводе принято промежуточное решение. Потому что была вероятность получить приказ о простое сразу и на начало следующей рабочей недели", - прокомментировали данную новость в сообществе "Нетипичный АвтоВАЗ", известном своими инсайдами из жизни предприятия.

Напомним, АвтоВАЗ уже не раз в последние месяцы приостанавливал конвейер в связи с перебоями в поставках различных автомобильных компонентов. К слову, это не помешало заводу в октябре нарастить продажи машин на 48,7% относительно сентября.

Кстати, в том же документе назван законный способ получить оставшуюся треть средней зарплаты. Для этого работники должны использовать день простоя для вакцинации от коронавируса.

#Lada