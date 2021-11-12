АвтоВАЗ прошел аудит качества: международный сертификат продлен

Компания UTAC, оказывающая услуги по сертификации промышленным предприятиям повсюду в мире, провела инспекцию АвтоВАЗа.

По итогам аудита был вынесен вердикт: система менеджмента качества российского предприятия соответствует международному стандарту ISO 9001.

"НИА Сам" сообщает, что в ходе проверки были оценены процессы производства автомобильных компонентов, сборочных комплектов и автомобилей, дистрибуции и организация послепродажного обслуживания автомобилей Lada, проектирование, производство и обслуживание сварочного оборудования и оснастки, штампов и пресс-форм.

Также специалисты UTAC отметили то, что завод максимально быстро реагирует на появление гарантийных случаев и оперативно внедряет изменений в производственном процессе и системе управления, используя лучшие инструменты и практики Renault Group.