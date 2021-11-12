Блогер нашел ранний ВАЗ-2101 "итальянской сборки"

Блогер Roma Uracco рассказал о своей новой находке - олдтаймере ВАЗ-2101 1972 года выпуска. Как уверяет автор видео, по качеству материалов и сборки эта "копейка" намного лучше тех, что выпускались АвтоВАЗом позднее.

Автомобиль был найден в одном из городов Хмельницкой области. Он выкрашен в серый цвет, но, несмотря на бережный уход и хранение, кузов имеет некоторые косметические изъяны. Ремонтных работ ВАЗ-2101 не знал.

На одометре - 34 228 километров. Резина - всё ещё родная, но переднее правое колесо - запаска, но тоже из заводского комплекта. Загадкой остаётся решение владельца перекрасить штампованные диски в бледно-жёлтый цвет (возможно, он стал таким с течением времени), штатные хромированные колпаки нашлись в багажнике.

Салон находится в идеальном для своих лет и пробега состоянии. В бардачке - артефакты, представленные инструкцией по эксплуатации 1971 года издания, бережно обёрнутой в газету, и "Атлас автомобильных дорог СССР" 1972 года.

"Качество ранних ВАЗ-2101 ощущается во всём: зазоры кузова, работа и настройка дверных замков, качество покраски и подгонка деталей, - написал Roma Uracco в своём блоге на Drive2 - Разница с "Жигулями" конца 80-х просто колоссальная! Неудивительно, что фанаты вазовской классики охотятся за приличными экземплярами первых выпусков: на сегодняшний день это отличный олдтаймер с итальянским дизайном и добротной отделкой на уровне тогдашних иномарок!".

Интересный факт: про сборку "копеек" раннего выпуска в народе говорят "итальянская", имея в виду упомянутое качество производства. В Италии, разумеется, ВАЗ-2101 никогда не выпускался.