Десант России и Беларуси высадился на Гожском полигоне

Внезапная проверка одного из компонентов сил реагирования Союзного государства проводится на полигоне Гожский в связи с наращиванием военной деятельности вблизи государственной границы Беларуси, сообщили в пятницу в военном ведомстве РБ.

На полигоне в Гродненской области, уточнили в министерстве, осуществляется высадка совместного тактического воздушного десанта от Сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси и Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России в составе сводной батальонной тактической группы.

В совместных маневрах "задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации России, а также вертолеты ВВС и войск ПВО Беларуси". После десантирования десантники выполнят ряд учебно-боевых задач, в том числе захват и удержание плацдарма, поиск и уничтожение назначенных объектов, а также диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований.

"По завершении комплексной отработки всех задач тактического десанта его участники вернутся в пункты постоянной дислокации", - подчеркнули в Минске.