Двое российских военнослужащих погибли в Беларуси после десантирования

Двое российских военнослужащих погибли на одном из белорусских полигонов в результате десантирования. Как сообщили в Минобороны РФ, двое парашютистов-военнослужащих по контракту зацепились куполами в воздухе.

ЧП произошло из-за внезапного сильного порыва ветра у земли. Из-за столкновения у обоих парашютистов погасли купола.

Десантники имели высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих скончались. В Минобороны отметили, что один из военных, погибших при десантировании, пытался спасти второго, воспользовавшись запасным парашютом.