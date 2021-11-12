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12.11.2021 22:20
Рубрика: Власть

Двое российских военнослужащих погибли в Беларуси после десантирования

Текст: Александр Степанов

Двое российских военнослужащих погибли на одном из белорусских полигонов в результате десантирования. Как сообщили в Минобороны РФ, двое парашютистов-военнослужащих по контракту зацепились куполами в воздухе.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
В Беларуси завершились маневры с участием российских десантников

ЧП произошло из-за внезапного сильного порыва ветра у земли. Из-за столкновения у обоих парашютистов погасли купола.

Десантники имели высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих скончались. В Минобороны отметили, что один из военных, погибших при десантировании, пытался спасти второго, воспользовавшись запасным парашютом.

Власть Безопасность Армия В мире экс-СССР Беларусь Правительство Минобороны

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