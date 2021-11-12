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12.11.2021 13:29
Рубрика: Экономика

Эксперт оценил, насколько подорожают натуральные шубы до конца года

Текст: Татьяна Карабут
Цены на готовые меховые изделия новых коллекций - выше на 20-30% по сравнению с прошлым годом, рассказал "РГ" президент Российского пушно-мехового союза Сергей Столбов.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Это связано с нехваткой сырья на мировом рынке, которая возникла после того, как в Дании забили поголовье норки. Год назад на фермах Дании была обнаружена мутация коронавируса, которая может передаваться человеку, из-за чего было принято решение уничтожить все поголовье. До этого момента Дания была экспортером номер один шкурок норки и изделий из них, занимая 25% мирового рынка, оценивали ранее в Минпромторге. При этом доля меховых изделий российского производства на внутреннем рынке составляет примерно 20%, оценивает Столбов.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Что будет с ценами на продукты после введения ограничений

В прошлом году в связи с ограничениями спрос на меховые изделия немного затормозился. "Он как раз выпал на время, когда стартовал высокий сезон покупки меховых изделий. За пять месяцев, в период, когда были закрыты все магазины, падение продаж меховых изделий составило около 80%. Но потом понемногу спрос восстановился. И по итогам 2020 года падение составило 30%. При этом в первом квартале 2021 года спрос даже превысил показатели первого квартала 2020 года. Сейчас он нормальный, по погоде", - отметил эксперт.

По его оценке, по итогам 2021 года снижение продаж натуральных шуб если и будет, то небольшим. Повышение цен на фоне общего состояния экономики и невысокого уровня доходов населения может повлиять на объем продаж. Но этот фактор скажется не так значительно. В первую очередь продажи будут зависеть от погоды и от того, будут ли еще вводиться ограничения в работе торговли, считает Сергей Столбов.

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