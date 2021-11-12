Эксперты Group-IB нашли тысячи объявлений о продаже сертификатов о вакцинации

Новости

Москвичей предупредили о ледяном дожде и 9-балльных пробках 12:09
Яндекс адаптировал такси для незрячих пользователей 12:00
В одном из домов в центре Москвы поймали ужа 11:53
В Беларуси "Спутник V" поступит в гражданский оборот к июню 2022 года 11:46
СМИ: Группа мигрантов прорвалась из Беларуси в Польшу 11:44
Эксперт объяснил низкую загрузку европейских хранилищ "Газпрома" 11:42
Оперштаб: В Москве выявлено 5183 новых случая COVID-19 11:38
Фигуристка Усачева снялась с Гран-при в Японии из-за травмы на разминке 11:22
Почти 100% россиян уже приняли участие в переписи населения 11:20
В России выберут лучших менеджеров страны 11:17
"Белавиа" не будет принимать на рейсы граждан трех стран, вылетающих из Турции 11:03
На дорогах Москвы появились камеры "АвтоУраган" 11:02
В Дагестане хотят увековечить память Героя России Виктора Казанцева 11:02
СК проведет расследование нападения бойцовского пса на пешехода в Подмосковье 11:01
Более 150 катков с искусственным льдом откроют в Москве 10:50
Власти Москвы перевели общественный транспорт в зимний режим 10:47
Греф предложил ограничить детский контент с помощью ИИ 10:42
Умер актер из "Клана Сопрано" Вал Бизильо 10:40
Постпред Беларуси в ООН заявил о стягивании военной техники на границе 10:31
В Севастополе изъяли нелегальную партию сигарет на 15 миллионов рублей 10:30
В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за снега и гололеда 10:21
Умерла актриса из "Друзей" Камилла Савиола 10:18
Мишустин назначил Евгения Петрова руководителем Роснедр 10:15
Си Цзиньпин получил титул "кормчего", как Мао Цзэдун 10:13
Вертолет Ми-8/17 стал вторым по популярности в мире 10:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
КС РФ запретил сносить дачи в зоне газопроводов без компенсации
КС РФ запретил сносить дачи в зоне газопроводов без компенсации
12.11.2021 11:22
Рубрика: Происшествия

Эксперты Group-IB нашли тысячи объявлений о продаже сертификатов о вакцинации

Текст: Анастасия Алексеевских
С начала сентября 2021 года специалисты Digital Risk Protection Group-IB выявили 3158 новых предложений о продаже сертификатов о вакцинации. Это в 20 раз выше показателей лета. Об этом "Российской газете" сообщили в компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

"Большинство новых предложений опубликованы в чатах Telegram, - уточнили в компании. - По сравнению с летом 2021 года изменились время изготовления и стоимость сертификатов о вакцинации. Тогда, напомним, цены варьировались от 3 000 рублей до 30 000 рублей при сроке изготовления около трех недель, однако сейчас при стоимости от 4 000 рублей до 12 000 рублей, готовый сертификат обещают доставить покупателю уже через три дня".

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
С 16 ноября бумажный сертификат о прививке от COVID можно будет получить в МФЦ

В отличие от ситуации июня-июля, когда злоумышленники предлагали купить отдельно QR-код, сертификат о вакцинации или результат ПЦР-теста, сейчас довольно много нелегальных комбо-предложений: сертификат о вакцинации предлагают вместе с внесением информации на госпортал, что уже подразумевает генерацию QR-кода. Подобных объявлений в Telegram-каналах, на теневых форумах и в соцсетях специалисты Group-IB обнаружили более 3 000.

"Сейчас QR-коды предлагают уже с проведением через государственные сервисы (информация о вакцинации якобы будет отображаться на официальном сайте) - стоимость такой услуги в среднем составляет 4 000 рублей - рассказал Евгений Егоров, ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection Group-IB. - Также существует продажа QR-кодов, которые перенаправляют проверяющих на поддельный сайт государственного сервиса с информацией о вакцинации заказчика, он стоит 2 500 рублей̆. В целом предложений по продаже QR-кодов с услугой проведения через государственные сервисы значительно больше, чем QR-кодов, ведущих на поддельные сайты".

В пятницу "Коммерсант" сообщил о том, что на теневых интернет-ресурсах выставлены на продажу данные граждан, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР. В базах содержится персональная информация более 500 тыс. человек, пока только из Московского региона.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
С 8 ноября вводится новый сертификат о вакцинации

Напомним, уголовная ответственность предусмотрена и для граждан, которые покупают и используют такие сертификаты, и для тех, кто создает их и незаконно распространяет. За подделку и сбыт сертификата о вакцинации Уголовный кодекс предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы. Также уголовная ответственность предусмотрена и за покупку и хранение документа - до одного года лишения свободы (ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков").

Происшествия Преступления Криминал Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

СМИ: Группа мигрантов прорвалась из Беларуси в Польшу
Военные создали образцы БАДов для профилактики коронавируса
СМИ: В Сеть слиты данные 500 тысяч купивших поддельные сертификаты россиян
АвтоВАЗ продолжит выпуск двигателей, шасси и коробок передач
За сутки в России подтверждено 40 124 случая COVID-19 в 85 регионах
Телефонные мошенники лишили профессора РГГУ денег, квартиры и дачи
Видеокамеры начнут ловить тех, кто выбрасывает мусор из окон автомобилей