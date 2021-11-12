Эксперты Group-IB нашли тысячи объявлений о продаже сертификатов о вакцинации

С начала сентября 2021 года специалисты Digital Risk Protection Group-IB выявили 3158 новых предложений о продаже сертификатов о вакцинации. Это в 20 раз выше показателей лета. Об этом "Российской газете" сообщили в компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности.

"Большинство новых предложений опубликованы в чатах Telegram, - уточнили в компании. - По сравнению с летом 2021 года изменились время изготовления и стоимость сертификатов о вакцинации. Тогда, напомним, цены варьировались от 3 000 рублей до 30 000 рублей при сроке изготовления около трех недель, однако сейчас при стоимости от 4 000 рублей до 12 000 рублей, готовый сертификат обещают доставить покупателю уже через три дня".

В отличие от ситуации июня-июля, когда злоумышленники предлагали купить отдельно QR-код, сертификат о вакцинации или результат ПЦР-теста, сейчас довольно много нелегальных комбо-предложений: сертификат о вакцинации предлагают вместе с внесением информации на госпортал, что уже подразумевает генерацию QR-кода. Подобных объявлений в Telegram-каналах, на теневых форумах и в соцсетях специалисты Group-IB обнаружили более 3 000.

"Сейчас QR-коды предлагают уже с проведением через государственные сервисы (информация о вакцинации якобы будет отображаться на официальном сайте) - стоимость такой услуги в среднем составляет 4 000 рублей - рассказал Евгений Егоров, ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection Group-IB. - Также существует продажа QR-кодов, которые перенаправляют проверяющих на поддельный сайт государственного сервиса с информацией о вакцинации заказчика, он стоит 2 500 рублей̆. В целом предложений по продаже QR-кодов с услугой проведения через государственные сервисы значительно больше, чем QR-кодов, ведущих на поддельные сайты".

В пятницу "Коммерсант" сообщил о том, что на теневых интернет-ресурсах выставлены на продажу данные граждан, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР. В базах содержится персональная информация более 500 тыс. человек, пока только из Московского региона.

Напомним, уголовная ответственность предусмотрена и для граждан, которые покупают и используют такие сертификаты, и для тех, кто создает их и незаконно распространяет. За подделку и сбыт сертификата о вакцинации Уголовный кодекс предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы. Также уголовная ответственность предусмотрена и за покупку и хранение документа - до одного года лишения свободы (ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков").