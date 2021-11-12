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Рубрика: Общество

СМИ: В сеть слиты данные 500 тысяч купивших поддельные сертификаты россиян

Текст: Алексей Рыбин

В интернет оказались слиты персональные данные 500 тысяч россиян, купивших поддельные сертификаты о вакцинации и ПЦР-тестах. Информацию, которая включает в себя паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, можно купить за 120 долларов, сообщает "Коммерсант".

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Данные граждан продаются на теневых форумах и Telegram-каналах. Пока в базах содержится информация только на жителей Московского региона.

Россиян уже неоднократно предупреждали, что покупка фальшивых справок о вакцинации в интернете может обернуться проблемами. Так, по словам эксперта НИФИ Минфина Ольги Дайнеко, персональные данные - это один из самых лакомых кусков для мошенников. И они постоянно пробуют новые сценарии, чтобы эту информацию добыть.

При этом уголовная ответственность грозит не только создателям таких баз и продавцам данных, но и гражданам, попавшим в базу. Покупка поддельного сертификата влечет за собой уголовную ответственность с наказанием до года лишения свободы.

Во втором полугодии этого года МВД уже возбудило более 500 уголовных дел по фактам изготовления и распространения поддельных QR-кодов, сертификатов о вакцинации, а также результатов ПЦР-тестов. Полиция установила личности 293 человек, которые оказались к этому причастны. Также по инициативе органов внутренних дел заблокировано более 2 тысяч сайтов, предлагавших фальшивые справки.

Кроме того, купившие поддельный сертификат в итоге рискуют сами тяжело заболеть коронавирусом. По словам директора Центра им.Гамалеи Александра Гинцбурга, примерно 80% таких больных приобрели фальшивые справки о вакцинации. Как отметил ученый, тесты позволяют легко определить, был по-настоящему привит человек или нет.

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