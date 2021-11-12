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12.11.2021 15:57
Рубрика: Экономика

Экспортная пошлина на пшеницу в РФ впервые превысит 77 долларов за тонну

Текст: Татьяна Карабут
Минсельхоз установил новые ставки экспортных пошлин на зерно. И на пшеницу, и на ячмень, и на кукурузу они были повышены, следует из данных ведомства. Так, на пшеницу экспортная пошлина повышена с 69,9 до 77,1 доллара за тонну.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Пошлина неуклонно растет с середины сентября, когда она составляла 50,9 доллара за тонну. На ячмень пошлина увеличилась с 54,8 до 66 долларов за тонну, на кукурузу - с 50,1 до 62,9 доллара за тонну.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Такие ставки будут применяться с третьего рабочего дня после их размещения (с 17 ноября) и действовать неделю.

Расчеты были сделаны на основе индикативных цен на пшеницу в размере 310,2 доллара за тонну, ячмень - 279,3 доллара за тонну, на кукурузу - 274,9 доллара за тонну.

Механизм плавающей пошлины (которая рассчитывается от мировых цен) был введен властями для стабилизации цен на зерно на внутреннем рынке. Экспортные пошлины на зерно рассчитываются еженедельно на основе мировых цен. На пшеницу она начинает взиматься, если цена на бирже превышает 200 долларов за тонну. В этом случае она составляет 70% от разницы между ценой контракта и 200 долларами. Для кукурузы и ячменя пошлины также составляют 70%, но рассчитываются при достижении цены в 185 долларов за тонну.

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На совещании у президента России Владимира Путина с правительством 8 ноября глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев допустил, что формулы расчета экспортных пошлин на зерно и подсолнечное масло могут быть пересмотрены в сторону увеличения, если мировые цены на это продовольствие будут расти дальше. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в октябре зерно увеличилось в цене на 3,2%, за год - на 22,4%. Пятый месяц подряд растут цены на пшеницу: в октябре рост составил 5%, за год - 38,3%. Это максимум с ноября 2012 года. Объясняется такой рост цен ограниченным предложением из-за более низкого урожая в основных странах-экспортерах зерна, особенно в Канаде, РФ и США.

По данным Минсельхоза России на 11 ноября 2021 года, зерна в стране намолочено 122,8 млн тонн зерна. Последняя оценка урожая зерна российским Минсельхозом - 127 млн тонн в бункерном весе. Это меньше, чем в прошлом году, когда было собрано 133,5 млн тонн. Причина - погодные катаклизмы в ряде регионов.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз

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