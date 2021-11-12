Генсек ООН призвал разработать международный план вакцинации от COVID-19

Миру необходим международный план вакцинации от коронавируса для того, чтобы в первой половине 2022 года на Земле было привито 70% населения. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, международный план вакцинации позволит как минимум удвоить темпы производства и распределения вакцин. Глава ООН добавил, что коронавирус усилил неравенство в мире, а тот факт, что миллиарды людей на планете все еще ждут своей первой прививки от COVID-19, он назвал "моральной ошибкой", пишет ТАСС.

Еще в конце 2020 года Гутерриш призывал создать специальную рабочую группу для борьбы с пандемией, которая занялась бы планированием графика вакцинации по всему миру и распределением вакцин. Однако эта задача пока так и не решена.

Ранее генсек ООН заявлял, что пандемия коронавируса ввергла в нищету более 100 миллионов человек на Земле, а более четырех миллиардов жителей планеты практически не имеют социальной поддержки. Гутерриш отметил, что мир находится в середине существенного восстановления мировой экономики, рост ВВП от 5% до почти 6%. Однако многие развивающиеся страны и регионы сильно отстают.