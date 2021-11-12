ГИБДД начинает использовать новые камеры против нарушителей

С сегодняшнего дня сотрудники Госавтоинспекции Москвы начинают администрировать нарушения скоростного режима, посредством нового типа комплексов фотовидеофиксации, установленных на транспортных средствах ЦОДД, сообщается в Telegram-канале пресс-службы столичного ГИБДД.

Напомним, довольно давно Госавтоинспекцию хотели оснастить такими камерами, которые вмонтированы в балку со спецсигналами и выявляют на дорогах любое нарушение в автоматическом режиме. Об этом не раз рассказывал начальник Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников. И вот в октябре столичный Центр организации дорожного движения начал тестировать такие устройства на своих машинах.

В балку со спецсигналами - на машинах ЦОДД они желтые - вмонтировано две полусферы, в каждую из которых помещено по одной камере. Их количество может быть разным. В центре находится радар, который сканирует окружающую обстановку. По данным разработчиков, такая конструкция позволяет фиксировать дорожную ситуацию на 360° вокруг автомобиля. Причем работает система как в движении, так и в припаркованном состоянии.

Как ранее заявлял их производитель, фиксировать они могут практически любое нарушение. Но столичная ГИБДД пока остановилась только на скоростном режиме. Кстати, на столичных дорогах он довольно часто меняется. Поэтому как поведут себя такие камеры в этой ситуации - не очень понятно.

Но в Госавтоинспекции заверяют, что при принятии решения о вынесении постановления об административном правонарушении сотрудники ГИБДД будут тщательно изучать полученные с указанных комплексов фотоматериалы.