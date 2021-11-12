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Рубрика: Общество

Гинцбург: Высокий уровень антител нужен для борьбы с "дельта"-штаммом

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Высокий уровень антител в крови нужно поддерживать, чтобы побеждать "дельта"-штамм COVID-19. Об этом рассказал директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По его словам, при распространении предшествующих штаммов, включая "уханьский", скорее всего, было бы достаточно ревакцинироваться раз в год-полтора. "Потому что так он взаимодействовал с нашим организмом, что клетки памяти, которые образуются после вакцинации, могли нам помогать", - цитирует ученого РИА Новости.

С "дельта"-штаммом необходимо постоянно держать высокий уровень антител в крови, "чтобы его ловить до того, как он проник в наши клетки", пояснил Гинцбург. Он добавил, что при проникновении вируса в клетку человек заболевает, а этого нельзя допустить.

Ранее глава центра им. Гамалеи сообщил, что в России идет работа над лекарством, подавляющем размножение коронавируса SARS-CoV-2 в организме человека. Те препараты, которые есть сейчас, справляются с поставленной задачей не настолько хорошо, чтобы с помощью них можно было лечить больных в тяжелом состоянии. "Над этой проблемой тоже работаем. Но по ним (новым препаратам по подавлению коронавируса) я, к сожалению, не могу пообещать, что это будет в течение нескольких месяцев. Нужно больше времени", - подчеркнул ученый.

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