Глава комитета ГД: Цель поправок о QR-кодах - не ограничения, а защита граждан

Как ранее сообщала "РГ", правительство направило в Госдуму пакет законопроектов о введении обязательных QR-кодов с информацией о прививках для проезда на транспорте, а также в общественных местах. Это экстренная мера, которая вводится с учетом сложной эпидемиологической ситуации. Она будет действовать до 1 июня 2022 года.

"Ситуация сейчас стоит очень острая: наблюдается рост заболеваемости, рост смертности. И речь идет о сохранении тысяч жизней, - напомнил Хубезов, комментируя проекты. - Поэтому мы должны ответить на очень важный вопрос - что для нас важнее как для народа, для общества - чтобы антиваксеры смогли сходить в ресторан, поесть и напиться, повергая жизни других людей опасности, или сохранить тысячи жизней".

Оценивая техническую сторону вопроса, депутат отметил, что тут ничего нового нет. Он напомнил, что такого рода ограничения, связанные с предъявлением сертификатов о вакцинации, документов о перенесенной болезни или результатов ПЦР, уже введены в подавляющем большинстве регионов РФ. Такие документы требуют для посещения музеев, ресторанов, кафе и т.д.

Хубезов отметил, что внесенные законопроекты дают право главам регионов четко регламентировать, какие мероприятия могут посещать те, кто вакцинировался, либо переболел, и те, кто отказался вакцинироваться.

Законопроекты касаются только междугородних и международных перевозок и посещения общественных мест. При этом поправки дают возможность посещать места общего пользования и тем, кто не имеет сертификаты о вакцинации, однако четко регламентируют, в каких ситуациях они это могут сделать, заметил глава комитета.

"Сразу хочу отметить, что посещение продовольственных магазинов, а также магазинов, продающих товары первой необходимости, аптек эти законопроекты не касаются. Все жители нашей страны могут посещать их без ограничения", - обратил внимание депутат.