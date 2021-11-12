Сертификат о вакцинации должен стать для россиян таким же важным документом, как паспорт. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она подчеркнула важность этого документа в период пандемии, отметив, что ситуация по коронавирусу остается сложной по стране. За последнюю неделю она ухудшилась в пяти регионах - Амурской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Томской областях.

По словам Голиковой, чтобы не затягивать развитие пандемии, важно достичь коллективного иммунитета в краткие сроки, для этого привиться должны более 70% россиян. Сегодня первым компонентом препарата от коронавируса вакцинированы 63,1 млн россиян, полный цикл вакцинации прошли почти 58 млн человек. Сегодня уровень коллективного иммунитета составляет 49%.

Прививку от коронавируса наши соотечественники могут сделать бесплатно. Россиянам доступны четыре вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", а также однокомпонентная "Спутник Лайт".

Записаться на прививку можно через портал госуслуг или по телефону 122.