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12.11.2021 17:39
Рубрика: Общество

Голикова приравняла значимость сертификата о вакцинации к паспорту

Текст: Елена Манукиян
Сертификат о вакцинации должен стать для россиян таким же важным документом, как паспорт. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Она подчеркнула важность этого документа в период пандемии, отметив, что ситуация по коронавирусу остается сложной по стране. За последнюю неделю она ухудшилась в пяти регионах - Амурской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Томской областях.

Фото: Семен Антонов/ТАСС
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По словам Голиковой, чтобы не затягивать развитие пандемии, важно достичь коллективного иммунитета в краткие сроки, для этого привиться должны более 70% россиян. Сегодня первым компонентом препарата от коронавируса вакцинированы 63,1 млн россиян, полный цикл вакцинации прошли почти 58 млн человек. Сегодня уровень коллективного иммунитета составляет 49%.

Прививку от коронавируса наши соотечественники могут сделать бесплатно. Россиянам доступны четыре вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", а также однокомпонентная "Спутник Лайт".

Записаться на прививку можно через портал госуслуг или по телефону 122.

Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Вакцинация от коронавируса

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