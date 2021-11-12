Голикова пояснила, что собой представляет QR-код нового образца

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала сегодня на брифинге в Доме правительства, как планируется вводить во всех регионах QR-коды для посещения общественных мест и на транспорте, а также пояснила, как оформить эти документы.

"Разрешающий документ представляет собой выписку из сертификата вакцинированного гражданина с QR-кодом. Единая форма этого документа утверждена на прошлой неделе Минздравом РФ и вступила в силу, - пояснила вице-премьер. - Новый документ содержит три позиции: о вакцинации (ревакцинации), перенесенной болезни или наличии медотвода от прививки".

Голикова пояснила, что решено ввести переходный период по действию QR-пропусков, и в полную силу использование этих сертификатов начнется с 1 февраля. За оставшиеся до этой даты 2,5 месяца граждане могут без спешки принять решение и сделать прививку.

"До этого времени, если у гражданина нет такого документа - он может посещать общественные места, предъявляя отрицательный результат ПЦР-теста", - сказала Татьяна Голикова.

Она также отметила, что лаборатории, выполняющие тестирование, согласно вносимым поправкам в закон будут обязаны передавать результаты на портал Госуслуг в течение 24 часов после взятия мазка. Причем передача такой информации будет делаться только с согласия пациента.

"Хочу обратить внимание: ранее выданные документы о пройденной вакцинации, это, в основном, справки на бумажном носителе, - продолжают действовать до 21 марта 2022 года", - отметила Голикова.