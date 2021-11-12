Головченко рассказал о поиске опорных точек развития интеграции в СНГ

На поиск защитных механизмов и опорных точек развития интеграции обратил внимание премьер Беларуси Роман Головченко, выступая 12 ноября на заседании Совета глав правительств стран Содружества, которое проходит в формате видео-конференц-связи.

В связи с этим, по его мнению, которое передает БЕЛТА, особое значение имеет созданная зона свободной торговли товарами, обеспечивающая благоприятные условия для развития экономик. Он сообщил также, что "усилиями белорусского председательства совместно с государствами - участниками СНГ продолжена активная работа над проектом соглашения о свободной торговле услугами".

В ближайшее время, полагет Головченко, этот документ будет подписан. "Это предоставит дополнительную возможность для устойчивого экономического развития в интересах стран Содружества на основе обеспечения комплексной зоны свободной торговли", - подчеркнул белорусский премьер.

Он уточнил, что повестка нынешнего заседания включает весомый пакет документов, направленных на дальнейшее развитие Содружества. В него вошли комплексный план мероприятий на 2021-2025 годы по реализации межгосударственной программы инновационного сотрудничества на период до 2030 года, концепция стратегического развития железнодорожного транспорта до 2030 года, план мероприятий по проведению в СНГ в 2022 году Года народного творчества и культурного наследия и другие.

Все это, констатировал Головченко, "свидетельствует о потенциале СНГ и имеющихся перспективах дальнейшей реализации его масштабной повестки. Вместе с тем стремительность происходящих в мире событий диктует необходимость постоянной адаптации Содружества к современным реалиям и выработки наиболее эффективных решений".

Затронул премьер РБ и вопрос об эпидемиологической ситуации на пространстве Содружества. "От нее во многом зависит экономическая устойчивость стран, благополучие граждан, здоровье и человеческие жизни". К сожалению, признал глава исполнительной власти Беларуси, обуздать распространение коронавирусной инфекции пока полностью не удается, несмотря на летний спад заболеваемости. Ситуация, по его мнению, усугубляется мутированием вируса, его постоянной адаптацией к новым препаратам и схемам лечения.

Он предложил коллегам "с учетом прогноза развития ситуации продолжить координацию и выработку мер взаимной поддержки для обеспечения устойчивого функционирования экономик и систем здравоохранения".