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12.11.2021 13:00
Рубрика: Коммерческий транспорт

КамАЗ показал самый тяжелый "Компас"

Текст: Михаил Азнавуров

В Сети опубликовали фото самой тяжелой версии нового среднетоннажного семейства грузовиков КамАЗ "Компас".

Фото: Пресс-служба КамАЗа
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Машину под названием "Компас 12" на выставках еще не показывали, хотя ее "младшего брата" - "Компас 9" - демонстрировали на Комтранс-2021 в Москве в сентябре. Снимки "Компаса 12" с бортовой платформой разместил один из пабликов в социальной сети Вконтакте.

Полная масса "Компаса 12" - 11 990 кг, машина не подпадает под необходимость платить за пользование федеральными трассами по системе "Платон" (в ней сбором облагаются грузовики полной массой от 12 тонн и выше).

"Двенашку" от "девятки" снаружи отличают колеса увеличенного диаметра (19,5 дюйма вместо 17,5) и разболтовка (8 точек вместо 6).

"Компас 12" планируют предлагать с одним из двух моторов - 166-сильным турбодизелем Cummins ISF объемом 3,8 л или 209-сильным Cummins ISF объемом 4,5 л. Оба сочетаются с 6-ступенчатой механической коробкой передач Fast Gear.

У всех "Компасов" используется кабина от китайских JAC N-Series, которую КамАЗ закупает в готовом виде, хотя и без передней маски, поскольку используется собственная - с модульными круглыми фарами Hella и другой решеткой радиатора.

"Компас 12" поступит в продажу в 2022 году, "Компас 9" уже выпускают небольшими партиями - у дилеров он должен появиться в конце 2021-го.

#КамАЗ