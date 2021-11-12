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12 ноября 2021 г.

Постановление губернатора Камчатского края от 12 ноября 2021 года № 152 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) дополнить частями 51 и 52 следующего содержания:

"51. Установить, что с 15.11.2021 допуск граждан в исполнительные органы государственной власти Камчатского края осуществляется при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов:

1) сертификата о профилактических прививках, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которыми подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) сертификата переболевшего, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которыми подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

3) медицинского документа (справки, выданной медицинской организацией), подтверждающего, что гражданин имеет противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

52. Исполнительным органам государственной власти Камчатского края в срок не позднее 15.11.2021 осуществить мероприятия, необходимые для обеспечения реализации части 51 настоящего постановления.";

2) в разделе 3 приложения 1:

а) дополнить частью 181 следующего содержания:

"181. Требования, установленные частями 17 и 18 настоящего приложения, не распространяются на предприятия общественного питания, осуществляющие деятельность на территории международного аэропорта "Петропавловск-Камчатский - Елизово".";

б) часть 20 изложить в следующей редакции:

"20. Запретить прием и размещение в гостиницах и иных средствах размещения граждан Российской Федерации и иностранных граждан (за исключением детей в возрасте до 18 лет):

1) с 15.11.2021 до 28.11.2021 без предъявления ими документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов:

а) сертификата о профилактических прививках, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которыми подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

б) сертификата переболевшего, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которыми подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

в) отрицательного результата исследования на РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР, полученного не ранее, чем за 72 часа до заселения в гостиницу или иное средство размещения, в электронном виде или на бумажном носителе;

г) медицинского документа (справки, выданной медицинской организацией), которым подтверждается, что гражданин имеет противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) с 28.11.2021 без предъявления ими документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов:

а) сертификата о профилактических прививках, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которыми подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

б) сертификата переболевшего, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которыми подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

в) медицинского документа (справки, выданной медицинской организацией), подтверждающего, что гражданин имеет противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предъявляемого одновременно с отрицательным результатом исследования на РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР, полученным не ранее, чем за 72 часа до заселения в гостиницу или иное средство размещения, в электронном виде или на бумажном носителе.

Предоставление услуги питания в ресторанах, кафе, столовых, буфетах, барах, закусочных и иных предприятиях общественного питания гостиниц и иных средств размещения для проживающих в них граждан предоставляется без предъявления вышеуказанных документов.".

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

В.В.Солодов



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