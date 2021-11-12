Матвиенко: Чазов многое сделал для подготовки молодого поколения врачей

Кардиолог Евгений Чазов получил всемирное признание во всем мире благодаря своему трудолюбию и плодотворной научно-исследовательской и наставнической работе. Об этом говорится в телеграмме с соболезнованиями, которую председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила в Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии.

Академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгений Чазов скончался 12 ноября в возрасте 92 лет.

"Уход из жизни талантливого врача и ученого является большой утратой для российской медицины и науки. Долгие годы Евгений Иванович служил отечественному здравоохранению, многое сделал для подготовки молодого поколения врачей. Плодотворная научно-исследовательская и наставническая работа, опыт, трудолюбие снискали ему признание во всем мире", - отметила Матвиенко.

Она обратила внимание на то, что методы диагностики и лечения в области кардиологии, которые разработал Чазов, и сегодня широко применяются в клинической практике.

"Светлая память о Евгении Ивановиче навсегда останется в наших сердцах", - добавила спикер Совфеда.