Минобороны Беларуси заявило о готовности ответить на угрозы

Глава военного ведомства сообщил в этой связи, что "на недавнем совещании главнокомандующим перед Вооруженными Силами была поставлена задача на комплексное отслеживание ситуации по периметру границы республики". В рамках ее "задействованы силы и средства радиотехнической, радиоэлектронной, радиолокационной разведки и ряд других составляющих для комплексного анализа обстановки", - пояснил министр.

По его оценке, наблюдается активизация "военной деятельности на гродненском направлении. Вблизи государственной границы и на ее западных рубежах создана группировка численностью свыше 15 тысяч человек. Она включает в себя подразделения и органы управления от двух бригад территориальной обороны".

Кроме того, в военном ведомстве отмечено развертывание сил и состава 16-й механизированной дивизии ВС Польши в районе населенного пункта Кузница. Там задействованы также средства ПВО, подготовлена база для наращивания группировки. "С этой целью развернуто 12 полевых лагерей для размещения польских военнослужащих и техники. Отмечена военная активность и на белорусско-литовском направлении", - констатировал генерал.

Он дал понять, что взаимодействие по линии разведывательных органов с Российской Федерацией подтверждает выводы белорусских экспертов. Создается впечатление, сказал министр, что "соседи на Западе, в частности Польша, в рамках решения своих внутриполитических проблем, а также проблем внутри Евросоюза, готовы развязать конфликт, в который хотят втянуть Европу". В этой связи он предостерег "горячие головы": не переоценивать свои возможности.

Язык ультиматумов, угроз и шантажа неприемлем, напомнил военачальник. Он предупредил потенциальных провокаторов, что Вооруженные Силы Беларуси готовы жестко ответить на любые выпады. А созданная система реагирования на угрозы и вызовы позволяет обеспечить безопасность страны, в том числе при необходимости с главным стратегическим союзником - Россией.

"Мы готовы защитить рубежи Союзного государства и в кратчайшие сроки создать необходимую группировку войск на любом направлении. Попытки запугать нас и безосновательно обвинить заставляют реагировать адекватно на данную ситуацию", - заявил министр обороны РБ.