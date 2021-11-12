Минобороны: Интенсивность воздушной разведки НАТО в Черном море растет

Интенсивность воздушной разведки стран НАТО вблизи российских границ в акватории Черного моря продолжает расти. Как заявили в Минобороны РФ, радиолокационные средства ВКС России и силы Черноморского флота ведут круглосуточный контроль за воздушной и морской обстановкой в акватории Черного моря.

Только за прошедшие сутки обнаружены и сопровождались 6 полетов разведывательных самолетов стран НАТО над Черным морем.

Так, в центральной и северо-западной частях были зафиксированы разведывательные полеты трех патрульных самолетов P-8А "Посейдон" ВМС США. Кроме того разведку вблизи границ РФ проводили самолет-разведчик С-160G "Габриэль" ВКС Франции, стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и стратегический самолета-разведчик U-2S ВВС.

Сейчас в Черном море находятся эсминец с управляемым ракетным оружием "Портер" ВМС США, штабной корабль "Маунт Уитни" ВМС США и танкер "Джон Лентхолл" ВМС США. Контроль за действиями американских кораблей ведут ракетный крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Эссен" и патрульный корабль "Павел Державин".