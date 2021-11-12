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12.11.2021 13:35
Рубрика: Власть

Нарышкин: На Западе забывают об историческом вкладе России в мир в Европе

Текст: Владимир Емельяненко
Запад старательно пытается забыть об исторической роли России как гаранта стабильности и мира в Европе и "одного из архитекторов так называемой Большой Европы". Об этом на международном круглом столе "Два века Российской империи", который приурочен к 300-летию принятия Петром I титула императора России, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Он акцентировал внимание на том, что провозглашение России империей тогда не повлекло признания ее нового статуса Европой. Как заметил Нарышкин, перемены наметились лишь в 1726 году, когда "наша страна, заключив союз с Австрией, наконец, закрепила за собой место в системе европейских коалиций". Громкая победа над Пруссией в Семилетней войне позволила России стать арбитром в европейских спорах. Вершиной имперской дипломатии, заметил Нарышкин, стал Венский конгресс. Россия закрепила на нем свое лидерство в Европе, протянула руку помощи поверженной Франции, чтобы вместе "установить в Европе долгий мир".

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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"Печально, что об этой исторической роли нашей страны, сегодня на Западе старательно не хотят вспоминать", - отметил Сергей Нарышкин. Причины агрессивного доминирования Запада, как считает Сергей Нарышкин, раскрывает "идея однополярности и так называемых демократических интервенций", которые являются наследием европейских империй ХIХ века.

Однако, подчеркнул Нарышкин, империя империи рознь. Российскую империю стоит рассматривать "единственной в своем роде, потому что других примеров огромных, холодных и при этом почти ненаселенных территорий в истории нет". Континентальные империи обычно противопоставляются морским. У них нет флота, преимуществ в торговле, а значит - нет и предпосылок к модернизации, отсюда возникала угроза суверенитету.

"Петр Великий прекрасно это понимал, потому отчаянно сражался за выход к Балтике. Он воспринимал эти земли как вотчину отцов, хорошо помнил о роли Александра Невского в их защите", - сказал Сергей Нарышкин. При этом он призвал не идеализировать и "не затушевывать этнополитические конфликты и противоречия империи как формы правления. Империя "была продуктом своего времени и даже осознанной альтернативой раздробленности и варварства", - подчеркнул он.

Власть Работа власти Внешняя политика Общество История Правительство Служба внешней разведки (СВР) РГ-Фото

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