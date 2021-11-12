Нарышкин: На Западе забывают об историческом вкладе России в мир в Европе

Он акцентировал внимание на том, что провозглашение России империей тогда не повлекло признания ее нового статуса Европой. Как заметил Нарышкин, перемены наметились лишь в 1726 году, когда "наша страна, заключив союз с Австрией, наконец, закрепила за собой место в системе европейских коалиций". Громкая победа над Пруссией в Семилетней войне позволила России стать арбитром в европейских спорах. Вершиной имперской дипломатии, заметил Нарышкин, стал Венский конгресс. Россия закрепила на нем свое лидерство в Европе, протянула руку помощи поверженной Франции, чтобы вместе "установить в Европе долгий мир".
"Печально, что об этой исторической роли нашей страны, сегодня на Западе старательно не хотят вспоминать", - отметил Сергей Нарышкин. Причины агрессивного доминирования Запада, как считает Сергей Нарышкин, раскрывает "идея однополярности и так называемых демократических интервенций", которые являются наследием европейских империй ХIХ века.
Однако, подчеркнул Нарышкин, империя империи рознь. Российскую империю стоит рассматривать "единственной в своем роде, потому что других примеров огромных, холодных и при этом почти ненаселенных территорий в истории нет". Континентальные империи обычно противопоставляются морским. У них нет флота, преимуществ в торговле, а значит - нет и предпосылок к модернизации, отсюда возникала угроза суверенитету.
"Петр Великий прекрасно это понимал, потому отчаянно сражался за выход к Балтике. Он воспринимал эти земли как вотчину отцов, хорошо помнил о роли Александра Невского в их защите", - сказал Сергей Нарышкин. При этом он призвал не идеализировать и "не затушевывать этнополитические конфликты и противоречия империи как формы правления. Империя "была продуктом своего времени и даже осознанной альтернативой раздробленности и варварства", - подчеркнул он.