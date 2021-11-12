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12.11.2021 07:05
Рубрика: Общество

Названы три изменения в речи, указывающих на неизлечимую болезнь

Текст: Алексей Иванов

Болезнь Паркинсона можно определить по изменениям в речи человека. По крайней мере, существуют несколько характерных признаков, которые должны заставить насторожиться и обратиться за консультацией к врачу.

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В частности, специалисты Американской ассоциации болезни Паркинсона (American Parkinson Disease Association, APDA) отмечают три часто встречающихся симптома. Голос человека может стать тише или при разговоре быть сначала сильным, а затем затихнуть. Также речь порой становится монотонной - без естественных эмоциональных колебаний или изменений в громкости. Наконец, когда болезнь уже прошла начальную стадию, речь может стать наоборот слишком быстрой, слова трудно разделить, либо же, напротив, наблюдается сильное заикание, пишет британское издание Express.

Подобные изменения в речи медики связывают с брадикинезией (с греческого - "медленное движение"). Это двигательное расстройство наблюдается у многих пациентов с таким диагнозом и указывает на поражение области мозга, известной как бледный шар.

На данный момент болезнь Паркинсона считается неизлечимой, однако ученые и врачи работают над тем, чтобы по крайней мере замедлить ее развитие. Шансы на это повышаются при своевременной диагностике - на ранних стадиях, когда видимых симптомов практически нет. Как уже писала "РГ", недавно российские ученые изобрели специальное приложение, которое способно прогнозировать развитие болезни и сигнализировать об этом неврологам.

Общество Здоровье

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