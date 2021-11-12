Песков оценил идею QR-кодов для людей с антителами

Предложение ввести QR-коды и для граждан с антителами к коронавирусу, официально не переболевших, нужно оценить экспертно. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге Пескова попросили прокомментировать предложение главы Чувашии по QR-кодам для людей с высоким титром антител. Такие идеи есть и в Госдуме, утверждают журналисты. "Здесь, конечно, нужно со специалистами, с Роспотребнадзором... В любом случае, инициативы такого плана подлежат сначала экспертной проработке", - ответил пресс-секретарь президента. "Там же очень много нюансов, и это все нужно очень тщательно прорабатывать", - пояснил он.

На замечание о том, что в Минздраве говорили, что высокий титр антител не мешает вакцинироваться, Песков напомнил, что есть разные точки зрения. "Есть рекомендации ВОЗ и нашего Минздрава, к ним, конечно, нужно прислушиваться", - сказал он. "Но это очень сложные, требующие экспертного подхода, исключающие какие-то возможности эмоциональных оценок, решения. Но они, безусловно, очень необходимы, но делать все это надо очень грамотно и профессионально", - заключил пресс-секретарь президента.