Необходимо создать в России реестр граждан, не обращавшихся к врачу, но имеющих антитела к коронавирусу, а также выдавать им QR-коды. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Свое предложение он направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко, сообщает РИА Новости. Депутат считает необходимым создать такой реестр на федеральном уровне и включить туда граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу. Необходимо предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев, написал депутат в обращении.

Пока что у таких граждан проблема с получением кодов. Таким образом, по оценке Леонова, мера будет актуальна для тех, кто переболел бессимптомно, а также для тех, кто вовсе не обращался за помощью к врачам. Еще одна категория, кому это пригодится, - те, кто привился иностранными вакцинами.

Инициатива связана с сообщением оперштаба по борьбе с коронавирусом о том, что в России разрабатываются законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах.

Предполагается, что мера будет действовать до июня 2022 года.