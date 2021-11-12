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12.11.2021 09:50
Рубрика: Власть

Зампред комитета Госдумы предложил выдавать QR-коды имеющим антитела

Текст: Татьяна Замахина
Необходимо создать в России реестр граждан, не обращавшихся к врачу, но имеющих антитела к коронавирусу, а также выдавать им QR-коды. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Свое предложение он направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко, сообщает РИА Новости. Депутат считает необходимым создать такой реестр на федеральном уровне и включить туда граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу. Необходимо предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев, написал депутат в обращении.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Пока что у таких граждан проблема с получением кодов. Таким образом, по оценке Леонова, мера будет актуальна для тех, кто переболел бессимптомно, а также для тех, кто вовсе не обращался за помощью к врачам. Еще одна категория, кому это пригодится, - те, кто привился иностранными вакцинами.

Инициатива связана с сообщением оперштаба по борьбе с коронавирусом о том, что в России разрабатываются законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах.

Предполагается, что мера будет действовать до июня 2022 года.

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