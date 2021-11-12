Свое предложение он направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко, сообщает РИА Новости. Депутат считает необходимым создать такой реестр на федеральном уровне и включить туда граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу. Необходимо предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев, написал депутат в обращении.
Пока что у таких граждан проблема с получением кодов. Таким образом, по оценке Леонова, мера будет актуальна для тех, кто переболел бессимптомно, а также для тех, кто вовсе не обращался за помощью к врачам. Еще одна категория, кому это пригодится, - те, кто привился иностранными вакцинами.
Инициатива связана с сообщением оперштаба по борьбе с коронавирусом о том, что в России разрабатываются законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах.
Предполагается, что мера будет действовать до июня 2022 года.