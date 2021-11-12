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12.11.2021 13:30
Рубрика: Власть

Песков рассказал о мерах безопасности в ответ на действия НАТО у границ

Текст: Кира Латухина
Россия начеку в связи с провокационными действиями оппонентов, прежде всего сил НАТО, вблизи своих границ, но ни для кого не представляет угрозы - просто при необходимости принимает меры безопасности. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На брифинге Пескова попросили прокомментировать публикацию издания Bloomberg о том, что США предупреждают Европу, что Россия может вторгнуться на Украину - из-за группирования войск вблизи границы. "Это уже не первая публикация и не первое заявление США о том, что они обеспокоены передвижениями наших Вооруженных сил на территории РФ", - сказал пресс-секретарь президента. "Неоднократно мы на это говорили, что передвижение наших Вооруженных сил на нашей территории не должно ни у кого вызывать обеспокоенность", - напомнил он.

Фото: REUTERS
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"Россия не представляет ни для кого угрозу, развивается своим собственным путем, занимается своими делами и при необходимости принимает меры по обеспечению своей безопасности, если вблизи границ происходят вызывающие действия наших оппонентов", - подчеркнул Песков, уточнив, что имеет в виду НАТО и силы НАТО, "которые напористо действуют вблизи наших границ, будь то воздух, вода или суша".

"Подобные заголовки - не что иное, как пустое, безосновательное нагнетание напряженности", - также оценил пресс-секретарь президента. "Россия ни для кого не представляет угрозы", - сказал он.

На вопрос о том, становится ли больше это нагнетание, Песков заметил, что становится больше провокационных действий. "Ситуация в Черном море, активная разведдеятельность самолетов НАТО, самолетов-разведчиков, в том числе американских, - это все не может оставлять нас индифферентными", - заявил он. "Мы должны быть начеку: это же не наши друзья, не белорусские самолеты летают, наших союзников, а самолеты тех, кто декларирует основной целью сдерживание и противодействие РФ, и кто называет Россию врагом", - напомнил Песков. "Мы должны себя страховать и хеджировать риски, что мы и делаем", - заключил он.

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