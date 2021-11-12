Песков сделал прививку вакциной "Спутник Лайт"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, несмотря на высокие антитела, сделал прививку от коронавируса вакциной "Спутник Лайт".

"Антител было очень много. ВОЗ и наш Минздрав рекомендуют вакцинироваться, не взирая на антитела. Температура была день", - рассказал РИА Новости Песков.

Президент сам сообщит о своей ревакцинации, заявил Песков. Напомним, что ранее в пятницу, 12 ноября, на брифинге для журналистов пресс-секретарь главы государства заметил, что ревакцинация Владимира Путина от коронавируса зависит от рекомендаций врачей, у президента сохраняется высокий титр антител.