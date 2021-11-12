Письма Тургенева и рукописи Толстого продадут на аукционе

Новости

Названа причина стрельбы в дагестанской мечети 17:03
В Петербурге блогер Юрий Хованский пройдет психиатрическую экспертизу 16:58
В Москве в ДТП попал Maybach миллиардера Игоря Рыбакова 16:51
Путин надел новозеландскую накидку на саммит АТЭС 16:35
В Дагестане неизвестный открыл стрельбу в мечети 16:33
Шойгу: РФ и Франции надо определить шаги по деэскалации обстановки в Европе 16:25
В Кузбассе ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет 16:20
СК опубликовал видео наезда машины на полицейского в Дагестане 16:00
Стал известен характер травмы фигуристки Дарьи Усачевой 15:58
Власти Австрии планируют ввести локдаун для непривитых с воскресенья 15:51
Умер академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Евгений Чазов 15:43
"Газпром" перевыполнит обязательства по украинскому транзиту в 2021 году 15:33
В Ростуризме разъяснили порядок выплат компенсаций клиентам "Музенидис Трэвел" 15:31
МО Беларуси: Польша и соседние государства хотят развязать конфликт 15:17
ФАС предложит правительству меры для стабилизации цен на дизель 15:10
Минпромторг предупредил о нарастании проблемы дефицита автоэлектроники 14:40
Пролетевший над Петербургом болид сгорел в атмосфере 14:36
В Татарстане переустроят газопроводы для строительства М-12 14:30
Пожилых жителей Кубани будут персонально приглашать на вакцинацию 14:13
Москвич шантажировал знакомую интимным видео 14:07
Депутат предложил вывести накопительные пенсии из системы обязательного страхования 14:06
Российские ВДВ десантируются в Гродненской области Беларуси 14:04
Захарова: Норвегия ведет скрытую милитаризацию Шпицбергена 14:00
Красный Крест отправляет помощь на белорусско-польскую границу 13:47
Песков оценил идею QR-кодов для людей с антителами 13:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
"РГ" продолжает помогать семье незрячих астраханцев, ожидающих второго ребенка
"РГ" продолжает помогать семье незрячих астраханцев, ожидающих второго ребенка
12.11.2021 16:43
Рубрика: Культура

Письма Тургенева и рукописи Толстого продадут на аукционе

Текст: Наталья Соколова
Частная коллекция рукописей, автографов, писем, документов и фотографий уйдет с молотка на торгах "Изгнанники и идеалисты: частная коллекция русских литературных рукописей" аукционного дома Christie's. Об этом сообщает ТАСС. Предварительная стоимость коллекции - $935 тыс. - $1,33 млн. Торги пройдут с 17 ноября по 1 декабря.

Покупателям предложат 250 лотов, в том числе несколько фрагментов рукописей повести "Хаджи-Мурат" и книги "Что такое искусство?" Льва Толстого.

Фото: christies.com
"Стога пшеницы" Винсента Ван Гога продали почти за $36 млн

На торгах также появятся 50 писем Ивана Тургенева. Среди корреспондентов - Ги де Мопассан, Жорж Санд и Джордж Гиссинг. "Особого упоминания заслуживает его переписка с переводчиком Августом Видертом, состоящая из восьми писем, ранее принадлежавших Сержу Лифарю", - заметили в аукционном доме.

В числе лотов есть и автограф письма Максима Горького Виктору Васнецову, посвященного первой встрече с Толстым. Встреча прошла 8 октября 1900 года в Ясной Поляне - в тот день супруга писателя Софья Толстая сделала знаменитый снимок с изображением двух писателей. Фото было растиражировано в многочисленных экземплярах в начале ХХ века. Кстати, по поводу внешнего вида Максима Горького Толстая после встречи заметила тогда, что он похож на пастуха и советовала ему научиться играть на свирели.

Также на аукционе можно будет приобрести краткую рукописную автобиографию Михаила Булгакова и рукопись поэмы "Попытка комнаты" Марины Цветаевой. Эстимейт каждого лота составляет $27-40 тыс. Также на торги будут выставлены автографы стихотворений Анны Ахматовой и Велимира Хлебникова, фрагмент рукописи романа Андрея Белого "Петербург", два стихотворения для детей Даниила Хармса, письмо Василия Жуковского и мини-автобиография Алексея Константиновича Толстого.

Культура Арт Аукционы и коллекции

Главное сегодня

Путин не исключил появления более опасных штаммов коронавируса
Песков рассказал о мерах безопасности в ответ на действия НАТО у границ
"Газпром" перевыполнит обязательства по украинскому транзиту в 2021 году
Названа причина стрельбы в дагестанской мечети
Собянин: Заболеваемость коронавирусом в Москве снижается
Виктор Сухоруков - о больших деньгах, малых ролях, таланте и любви
Как во времена ковида попасть на фестиваль комиксов в тосканскую Лукку