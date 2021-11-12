Письма Тургенева и рукописи Толстого продадут на аукционе

Покупателям предложат 250 лотов, в том числе несколько фрагментов рукописей повести "Хаджи-Мурат" и книги "Что такое искусство?" Льва Толстого.

На торгах также появятся 50 писем Ивана Тургенева. Среди корреспондентов - Ги де Мопассан, Жорж Санд и Джордж Гиссинг. "Особого упоминания заслуживает его переписка с переводчиком Августом Видертом, состоящая из восьми писем, ранее принадлежавших Сержу Лифарю", - заметили в аукционном доме.

В числе лотов есть и автограф письма Максима Горького Виктору Васнецову, посвященного первой встрече с Толстым. Встреча прошла 8 октября 1900 года в Ясной Поляне - в тот день супруга писателя Софья Толстая сделала знаменитый снимок с изображением двух писателей. Фото было растиражировано в многочисленных экземплярах в начале ХХ века. Кстати, по поводу внешнего вида Максима Горького Толстая после встречи заметила тогда, что он похож на пастуха и советовала ему научиться играть на свирели.

Также на аукционе можно будет приобрести краткую рукописную автобиографию Михаила Булгакова и рукопись поэмы "Попытка комнаты" Марины Цветаевой. Эстимейт каждого лота составляет $27-40 тыс. Также на торги будут выставлены автографы стихотворений Анны Ахматовой и Велимира Хлебникова, фрагмент рукописи романа Андрея Белого "Петербург", два стихотворения для детей Даниила Хармса, письмо Василия Жуковского и мини-автобиография Алексея Константиновича Толстого.