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Появился трейлер продолжения новой "Сплетницы"

Новости
    12.11.2021, 14:07
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале стримингового сервиса HBO Max вышел англоязычный трейлер второй части 13-серийного первого сезона сериала "Сплетница" (Gossip Girl Part Two). Седьмая серия выйдет 25 ноября.

Фото: kinopoisk.ru
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Перезапуск стартовал в июле 2021 года и был принят довольно прохладно. Оригинальное шоу продержалось в эфире СW шесть сезонов - с 2007 по 2012 год - и сделало большинство актеров известными. Действие нового сериала разворачивается через восемь лет после окончания оригинальной "Сплетницы" и рассказывает о следующем поколении "золотой молодежи" Манхэттена, посещающем ту же школу. За это время, правда, соцсети в разы усилили влияние на жизнь людей. Судя по ролику, нас ждет россыпь сплетен, социально осуждаемых связей, разнообразие гендеров, цвета всех мастей и знакомый закадровый голос Кристен Белл.

Перезапуском заняты продюсеры оригинального сериала - Джош Шварц, Джошуа Сафран, Стефани Сэвидж и Лесли Моргенштейн. В ролях - Джордан Александр, Уитни Пик, Тави Гевинсон, Илай Браун, Томас Доэрти, Эмили Элин Линд, Эван Мокк.

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