Полянский назвал логичными меры предосторожности в отношении Украины

Россия никогда не планировала и не планирует военное вторжение на территорию Украины. Об этом заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя ранее появившиеся сообщения в СМИ.

При этом дипломат назвал логичными меры предосторожности в отношении Украины, со стороны которой звучит агрессивная риторика. "Если вы вспомните конкретные угрозы, которые высказывают на Украине в отношении России и ее территориальной целостности, то поймете, что определенная предосторожность - это логический шаг в данной ситуации", - цитирует дипломата РИА Новости. Полянский также напомнил о праве России размещать свои войска где угодно на своей территории

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала фейковой кампанией материалы американских СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к украинской границе. Три влиятельных американских медиа Washington Post, Politico и Foreign Policy, по словам Захаровой, опубликовали статьи как по команде, сделав "настоящий информационный залп". Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства расценила эту информационную атаку как "целую свежую фейк-кампанию" в американских изданиях.