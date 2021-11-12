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12.11.2021 11:01
Рубрика: Происшествия

СК проведет расследование нападения бойцовского пса на пешехода в Подмосковье

Текст: Сергей Бабкин

Появились подробности нападения собаки на женщину в подмосковных Мытищах, о котором "РГ" писала ранее.

Фото: Павел Львов / РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба ГСУ СК региона, на одной из улиц Мытищ автомобиль чуть не сбил женщину. Когда она начала снимать на смартфон номер машины, хозяин дал своему псу команду напасть на пешехода. Женщина получила множество ран рук.

Первоначально материал проверки по этому факту поступил в местную полицию, но СК заявил прокуратуре ходатайство о собственном расследовании.

Как отмечают Telegram-каналы, ранее неадекватный мужчина уже пытался натравить собаку на людей и буквально держал горожан в страхе.

В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Мытищи

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