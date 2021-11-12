Собянин: Заболеваемость коронавирусом в Москве снижается

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, нерабочая неделя в столице сыграла свою роль. В итоге на этой неделе отмечено снижение числа новых случаев COVID-19.

В результате за последние пять дней в Москве освободились около тысячи коек, где проходят лечение пациенты с COVID-19.

"Можно теперь уже с уверенностью сказать, что нерабочие дни, предусмотренные указом президента, сыграли свою серьезную роль в сглаживании и снижении заболеваемости", - сказал глава города.

По данным оперштаба, около 5,2 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это почти на 17% меньше, чем накануне.

В интервью телеканалу "Россия-1" Собянин подчеркнул, что это уже "устойчивый тренд снижения заболеваемости".

Ранее Сергей Собянин во время осмотра электродепо "Солнцево" заявил о том, что необходимо соблюдать график санитарной обработки метро и следить за соблюдением пассажирами требований масочного режима.