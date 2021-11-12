В Ивановской области отменят QR-коды для входа в торговые центры

С 15 ноября на входах в ивановские ТЦ перестанут спрашивать QR-коды и другие подтверждения вакцинации или перенесенного заболевания COVID-19. Решение было приняты региональным оперативным штабом по итогам обсуждения ситуации с предпринимателями.

- В силу своей предыдущей деятельности всегда занимался тем, чтобы стимулировать экономику и развитие предпринимательства, особенно малого и среднего бизнеса. Поэтому, когда мы вводим любое ограничение, я на него смотрю, прежде всего, не как сторонник, а как самый ярый противник, потому что я понимаю, что лекарство не должно быть хуже самой болезни. И эти решения даются непросто, но, к сожалению, это общий тренд не только у нас в стране, но и во всем мире, - заявил ивановский губернатор Станислав Воскресенский.

Он поручил возобновить льготы для торговых центров по налогу на имущество - с тем, чтобы по цепочке они добрались и до арендаторов торговых площадей. Такая мера поддержки действовала в регионе в 2020 году, напомнила пресс-служба правительства Ивановской области.

Свободный вход в ТЦ будет действовать в будни до 18 часов. Дальнейшее снятие ограничений возможно при благоприятном развитии ситуации с коронавирусом. Также Ивановская область возобновит прием шоп-туров из других регионов - при условии, что все приезжие будут иметь QR-код. С 22 ноября в торговых центрах откроются детские игровые комнаты. При этом несовершеннолетние по-прежнему смогут посещать ТЦ только вместе со взрослыми.