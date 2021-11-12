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12 ноября 2021 г.

Указ губернатора Ивановской области от 12 ноября 2021 года № 151-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

Дата подписания 12 ноября 2021 г.
Опубликован 12 ноября 2021 г.
Вступает в силу 15 ноября 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Ивановской области от 17 марта 2020 года № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

Комментарии Российской Газеты

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В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом динамики санитарно-эпидемиологической ситуации постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Подпункт 19.2 пункта 19 признать утратившим силу.

1.2. Подпункт 20.1 пункта 20 признать утратившим силу.

1.3. Дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Департаменту образования Ивановской области, главам городских округов и муниципальных районов Ивановской области, индивидуальным предпринимателям, руководителям организаций, в том числе частных, расположенных на территории Ивановской области осуществлять в период с 15.11.2021 по 21.11.2021 (включительно) проведение занятий в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей, программ спортивной подготовки и физкультурно-оздоровительных программ (тренировок) для детей на базе специализированных объектов физической культуры и спорта, проведение организованного временного досуга детей исключительно с применением технологии опосредованного (на расстоянии) взаимодействия детей и педагогических работников (тренеров), в том числе электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Ограничения абзаца первого настоящего подпункта не распространяются на проведение:

а) тренировок членов сборных команд Ивановской области и Российской Федерации;

б) занятий победителей и призеров регионального этапа олимпиад и иных интеллектуальных, творческих конкурсов, мероприятий, включенных в перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 715 "Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2020/21 учебный год", которые осуществляют подготовку к участию во всероссийском и международном этапах указанных олимпиад и иных интеллектуальных, творческих конкурсов и мероприятий;

в) занятий с детьми дошкольного возраста, проводимых на базе организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, воспитанниками которых они являются;

г) индивидуальных тренировок и занятий для детей, не относящихся к категориям, указанным в подпунктах "а" - "в".".

2. Настоящий указ вступает в силу с 15.11.2021.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский



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