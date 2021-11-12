Камчатский вулкан Карымский выбросил пепел на 5,3 километра

Очередной выброс пепла зафиксировали ученые на камчатском вулкане Карымский. Высота столба составила 5,3 километра над уровнем моря.

Как сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, пепловое облако ветром отнесло на 56 километров в северо-восточном направлении от исполина.

О пеплопадах в близлежащих населенных пунктах не сообщается.

Пепловые выбросы на Карымском в последнее время происходят часто. Только за эту неделю вулкан извергался трижды. А 4 ноября выброс оказался настолько мощным, что пепловое облако поднялось на высоту 10 километров.

Справка "РГ"

Вулкан Карымский - один из самых активных вулканов Камчатского полуострова. Его высота 1486 метров. Находится в Елизовском районе, в 125 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. За последние сто лет на вулкане отмечено 20 извержений, которые длились годами. В 1962-1965 годах извержение было особенно сильным.