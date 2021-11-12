СК проверит экскурсии к месту крушения Ан-26 под Хабаровском

Следователи СУ СК РФ по Хабаровскому краю начали проверку информации в СМИ о платных экскурсиях к месту крушения самолета Ан-26 в Большехехцирском заповеднике, сообщила пресс-служба ведомства.

"По данному факту следственными органами проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Организаторы экскурсий, приводя людей в заповедную тайгу, подвергали их жизнь опасности", - говорится в сообщении.

В ходе проверки правоохранители выяснят обстоятельства случившегося. По ее результатам будет принято законное процессуальное решение.

Напомним, самолет Ан-26 потерпел крушение у Хабаровска в Большехехцирском заповеднике 22 сентября​​​, врезавшись в гору Хребтовая. Все шесть членов экипажа погибли.