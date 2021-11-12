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12.11.2021 20:28
Рубрика: Происшествия

В Оренбуржье задержали подозреваемого в убийстве молодой матери и ребенка

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

В Оренбуржье резонансное убийстве 20-летней женщины и ее трехлетнего ребенка раскрыто по горячим следам: подозреваемый в преступлении задержан. Им оказался 25-летний муж убитой.

Как сообщила пресс-служба УМВД по региону, для того чтобы задержать фигуранта, полицейские шли за ним пешком около 15 километров. Пришлось отрабатывать каждый шаг злоумышленника: начавшийся снегопад заметал следы. В результате спустя несколько часов подозреваемый был обнаружен в районе поселка Октябрьский. Мужчина сознался в содеянном. В ближайшее время его передадут следственным органам.

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Напомним, что трагедия произошла сегодня в селе Кваркено. Около 18 часов по местному времени в квартире жилого дома были обнаружены тела 20-летней хозяйки и трехлетнего ребенка. На трупе матери имелись колото-резаные раны, а у ребенка - следы удушья.

Уголовное дело возбуждено по пунктам "а, в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего).

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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