В Удмуртии временно закрыли школу, где отравились 32 ребенка

Школа в Удмуртии, где отравились дети, на следующей неделе будет закрыта для посещения и продолжит работать в дистанционном режиме. Решение о возобновлении занятий примут исходя из эпидемиологической ситуации, сообщила министр образования республики Светлана Болотникова.

По последним данным, в селе Каракулино за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 32 ученика местной школы и три ее сотрудника. По словам зампредседателя правительства Удмуртии Эльвиры Пинчук, двое детей сейчас находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные переносят заболевание в легкой форме.

Пинчук пояснила, что пострадавшие лечатся дома, но под наблюдением находятся все ученики школы.

Проверку причин отравления уже ведут региональный СК, прокуратура и Роспотребнадзор. Уголовное дело заведено по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".