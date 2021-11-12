Фиолетовые пальцы: Врач рассказала о новом осложнении после COVID-19

Главный дерматовенеролог Новосибирской области Виктория Онипченко рассказала о дерматологических осложнениях у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.

- Их очень много. Это и отек Квинке, и крапивница, и токсикодермия. Наблюдаются и специфические поражения кончиков пальцев ног и рук с геморрагическими проявлениями. Покраснение бывает с фиолетовым оттенком, по типу обморожения. - рассказала Виктория Онипченко.

По словам дерматолога, причиной такой реакции является совместное воздействие вируса и токсинов на сосудистую сетку.

Врач советует пациентам с дерматологическими проблемами вакцинироваться. Ведь коронавирус провоцирует аутоиммунные кожные заболевания либо утяжеляют их течение.

Онипченко рассказала историю пациентки, у которой после того, как она перенесла COVID-19 в латентной форме, развилась тяжелая форма псориаза.

У девушки начали болеть пальцы под ногтевыми пластинами, покрытые гель-лаком.

- После того, как она сняла покрытие, обнаружилось поражение ногтевых пластинок и кончиков пальцев с гиперкератозом, с тяжелой болезненностью. Мы очень долго обследовали ее и пришли к выводу, что триггерным механизмом для развития псориаза стал именно коронавирус, - говорит доктор Онипченко.

По наблюдениям дерматолога, постковидный синдром длится долго. Нередко у пациентов поражаются брови, волосы, ресницы, ногти. Процесс восстановления идет очень тяжело. Даже при легкой степени болезни он занимает от 6 до 9 месяцев.