В Дагестане завели дело после убийства имама и ранения двух человек

Следственный комитет Дагестана подтвердил бытовую версию конфликта в селе Аметеркмахи Акушинского района. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, его корни уходят в земельный спор между 62-летним жителем села и имамом мечети, сообщает СК по региону.

В результате инцидента имам был застрелен, предварительно, из автомата, еще двое - брат и сын священнослужителя - получили ранения. Получив огнестрельное ранение, сын погибшего имама смог нанести стрелявшему удар ножом. В результате нападавший умер.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконный оборот оружия", "Убийство", "Убийство, совершенное общеопасным способом" и "Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом".

Брат и сын имама с огнестрельными ранениями доставлены в больницу, они находятся в реанимационном отделении.