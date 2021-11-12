СК опубликовал видео наезда машины на полицейского в Дагестане

Сотрудники СК России опубликовали видео наезда автомобиля на полицейского в аэропорту Каспийска. Фигурантом по уголовному делу проходит боец ММА Усман Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Задержанный в Москве Усман Нурмагомедов будет депортирован в Дагестан. Как сообщает ТАСС, спортсмен необходим для проведения следственных действий. Вместе с бойцом единоборств в Каспийск также будет доставлен сопровождавший его в поездке мужчина.

Напомним, что утром 11 ноября на КПП "Аэропорт" в городе Каспийск патрульные полицейские попытались остановить двигавшейся на большой скорости автомобиль Toyota Camry без номеров и с тонировкой.

На размещенной СК видеозаписи можно увидеть, как водитель легконого автомобиля проигнорировал требование о прекращении движения, сбил оградительный барьер поста и наехал на полицейского. Работник полиции получил травмы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, фигурантом по которому проходит боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов.