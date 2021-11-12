Карельские астрономы изучат необычную вспышку в небе

Необычную яркую вспышку в небе наблюдали вечером в четверг жители городов Сортавалы и Петрозаводска. Предполагают, что это небесное тело было похоже на метеорит.

Кстати, данное явление видели и жители Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и ближайших к Карелии территорий Финляндии.

По информации сообщества любителей астрономии AstroAlert в соцсети, вспышка произошла в 17:39 в четверг. Болид (метеор) зафиксировали камеры видеонаблюдения, когда он вторгся в атмосферу Земли. Длительность - четыре секунды. Как предполагают специалисты, высота горения метеорного тела - от 100 до 40 километров, скорость его падения - 20-40 километров в секунду.

Необычной яркой вспышкой заинтересовался и астрономический клуб Петрозаводского государственного университета "Астерион". Как сообщили "РГ" в клубе, специалисты соберут видео со вспышкой, которые сделали жители города, и тщательно изучат, чтобы предметно разобраться в том, что за небесное явление это было.