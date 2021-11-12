Новый корабль противоминной обороны вывели из цеха

В Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе вывели из цеха новый корабль противоминной обороны проекта 12700 "Анатолий Шлемов". На нем уже сформировали корпус и части надстройки корабля. Теперь достроечные работы пройдут вне цеха.

Об этом сообщила пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации. Специалисты предприятия будут монтировать башенно-мачтовое устройство, антенное оборудование и общекорабельные системы.

"Анатолий Шлемов" - корабль противоминной обороны, седьмой в линейке проекта 12700. Проект разработало конструкторское бюро "Алмаз" для ВМФ России. Корабли данного проекта предназначены для борьбы с морскими минами, могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

При строительстве тральщика использовали новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении.

Корпус корабля сделан из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Из-за этого тральщик меньше весит и ему не страшна коррозия, а срок службы не ограничен. Корабль получил имя заслуженного кораблестроителя директора департамента гособоронзаказа ОСК вице-адмирала Анатолия Федоровича Шлемова.

"Анатолий Шлемов" планируют спустить на воду к концу нынешнего года.